Survivor Barış diskalifiye mi olacak? Barış Survivor'dan elendi mi?

Survivor 2026'da şampiyonluk mücadelesi veren Barış Murat Yağcı'nın durumu, 13 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanındaki görüntülerle birlikte izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Parkurda acı içinde yerde kalan Barış'ın elenip elenmediği veya diskalifiye olup olmayacağı merak konusu.İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla Barış Murat Yağcı'nın sakatlığı ve Survivor'daki son durumu...

BARIŞ MURAT YAĞCI ELENDİ Mİ, SAKATLANDI MI?

Survivor'ın 13 Mayıs akşamı oynanan ödül oyununda Barış Murat Yağcı, parkurdaki bir engel sırasında ciddi bir sakatlık geçirdi. Acı içinde yerde kalan yarışmacıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından parkurda yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

14 Mayıs tarihli yeni bölüm fragmanında, Acun Ilıcalı'nın Barış'ın durumu hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. Acun Ilıcalı, Barış'ın parmağında kırık olduğunu ifade etti. Kırığın derecesine göre Barış'ın yarışmaya devam edip edemeyeceği, yapılacak son sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

BARIŞ MURAT YAĞCI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Barış Murat Yağcı'nın Survivor 2026 serüveni daha önce de diskalifiye haberiyle sarsılmıştı. Ocak ayı sonunda, Türkiye'deki bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için adadan ayrılmak zorunda kalmış ve diskalifiye edilmişti. Ancak yapılan testlerin negatif çıkması ve soruşturma sürecinin ardından Şubat ayı sonunda yarışmaya geri dönmüştü.