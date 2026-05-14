EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2026 | EKPSS sonuçlarına nasıl bakılır?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli vatandaşlar için düzenlenen 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) süreci, sonuçların açıklanmasıyla yeni bir evreye girdi. 19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından değerlendirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, takvime uygun şekilde 14 Mayıs tarihinde sonuçları paylaştı. Sınav sonuç belgelerinde adayların öğrenim düzeylerine göre aldıkları puanlar ve Türkiye genelindeki sıralamaları yer alıyor. Bu puanlar, önümüzdeki dönemde yapılacak olan tercih ve yerleştirme işlemlerinde temel kriter olarak kullanılacak. İşte EKPSS sonuç sorgulama ekranı!

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? | ADIM ADIM

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirler:

Resmi Sayfa: ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine gidin. Kimlik Bilgileri: Açılan ekranda "2026-EKPSS Sınav Sonuçları" seçeneğine tıklayarak T.C. Kimlik Numaranızı ve Aday Şifrenizi girin. Görüntüleme: Bilgilerinizi doğruladıktan sonra sınav puanınızı, doğru/yanlış sayılarınızı ve başarı sıralamanızı içeren sonuç belgesine ulaşabilirsiniz. Mobil Erişim: Sonuçlar aynı zamanda ÖSYM Aday İşlemleri (AİS) mobil uygulaması üzerinden de kontrol edilebilmektedir.

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır. Bu süre zarfında adaylar, açıklanan yeni bir sınav sonucu olmaması durumunda mevcut puanlarıyla yapılacak tüm engelli personel alımı tercihlerine başvuruda bulunabilecekler.

2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların en çok merak ettiği konu olan tercih takvimi için gözler yayımlanacak olan tercih kılavuzuna çevrildi. EKPSS puanlarının açıklanmasının ardından kurumların engelli personel ihtiyaçlarını Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklara bildirme süreci başlayacaktır. Bu bildirimlerin tamamlanması ve kontenjanların netleşmesinin ardından ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu adayların erişimine sunulacaktır. Genellikle sonuçların açıklanmasını takip eden birkaç ay içerisinde yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte adaylar, puanları ve engel durumlarına uygun kadroları seçerek sisteme giriş yapabileceklerdir. Yerleştirme süreci tamamen puan üstünlüğü esasına göre yapılacağı için adayların bu dönemde duyurulacak olan resmi tarihleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden dikkatle takip etmesi ve kontenjanlardaki nitelik kodlarını detaylıca incelemesi büyük önem taşımaktadır. Tercih sürecine ilişkin resmi tarihler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.