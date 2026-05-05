SURVIVOR ERZAK ÇALAN KİM? Gönüllüler takımında şok iddia!

Survivor 2026'da Gönüllüler adasında "kim erzak çaldı?" tartışması parkurun önüne geçti! Barış Murat Yağcı hakkında ortaya atılan erzak çalma iddiası, takımı ikiye böldü. İzleyiciler "Survivor Barış Murat Yağcı erzak mı çaldı, diskalifiye mi edilecek?" sorularına yanıt arıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelecek yeni bölümde, gizli kamera kayıtlarının açıklanmasıyla gerçekler gün yüzüne çıkacak. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve erzak krizinin perde arkası...

SURVIVOR 2026 ERZAK KRİZİNDE NELER OLDU?

Gönüllüler adasında sabah saatlerinde yapılan sayımda, haftalık erzakın bir kısmının eksik olduğu fark edildi. Takım arkadaşları arasında başlayan karşılıklı suçlamalar, kısa sürede büyük bir gerginliğe dönüştü.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİM

Takım içindeki bazı yarışmacıların, Barış Murat Yağcı'nın gece geç saatlerde baraka dışına çıktığını ve erzak kutusunun yanında görüldüğünü iddia etmesi fitili ateşledi.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN YANITI

Suçlamaları kesin bir dille reddeden Barış, sadece su içmek için kalktığını ve kendisine iftira atıldığını savundu.

ACUN ILICALI'DAN ACİL DURUM KONSEYİ SİNYALİ

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı kısa paylaşımda "Survivor kurallarının ihlal edilmesine asla müsaade etmeyiz" diyerek konuyu bu geceki bölümde netleştireceğini duyurdu. Yarışma kuralları gereği adanın her noktası kameralarla izlendiği için, erzak çalan kişinin bu geceki bölümde görüntülerle ifşa edilmesi bekleniyor. Eğer iddialar kanıtlanırsa, ilgili yarışmacının birkaç ödülden men edilmesi ya da diskalifiye riskiyle karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor.