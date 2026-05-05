Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Mayıs 2026 kazandıran numaralar

Büyük ikramiye miktarının her çekilişte katlanarak arttığı Süper Loto’da 5 Mayıs 2026 Salı günü heyecanı yaşanıyor. Şanslı 6 numarayı doğru tahmin eden kişinin milyonlarca liranın sahibi olacağı çekiliş için nefesler tutuldu. "Süper Loto bugün saat kaçta çekilecek?" ve "Bilet sorgulama ekranı aktif mi?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için en güncel bilgileri bir araya getirdik. İşte Milli Piyango TV YouTube üzerinden canlı yayınlanan Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı linki...

5 Mayıs Salı günü Süper Loto heyecanı yeniden zirveye ulaşıyor. Büyük ödül için geri sayım sürerken, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu en çok arananlar arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş, canlı yayında ve noter denetiminde gerçekleştiriliyor. Çekilişin ardından şanslı numaralar açıklanarak sonuçlar anlık olarak paylaşılacak. "Süper Loto bilet sorgulama nasıl yapılır?" ve "hangi numaralar kazandırdı?" soruları da kullanıcıların gündeminde. Resmi sorgulama ekranı üzerinden biletinizi kontrol ederek kazanç durumunuzu kolayca öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen Süper Loto çekilişi, 5 Mayıs 2026 Salı akşamı saat 21:30'da başlayacak. Yaklaşık 15 dakika süren çekilişin ardından kazandıran 6 numara resmi olarak ilan edilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Çekiliş sonuçlarını anlık olarak öğrenmek ve biletinizi kontrol etmek için aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz:

Milli Piyango Online Resmi Sitesi: millipiyangoonline.com adresi üzerinden "Sonuçlar" sekmesine tıklayarak kazanan numaralara ulaşabilirsiniz.

Mobil Uygulama: Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden biletinizdeki QR kodu taratarak saniyeler içinde ikramiye durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Canlı Yayın: Çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının seçilmesiyle oynanır. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan en az 2, en fazla 6 numara doğru tahmin edilmelidir. 6 numarayı bilen kişi büyük ikramiyeyi kazanırken, ikramiye miktarı devrettikçe artmaktadır.

