YDS sonuç sorgulama ekranı 2026 | ÖSYM YDS-1 sınav sonucu sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarını resmen duyurdu. Sınava katılan adaylar, elde ettikleri puanları ve dil seviyelerini gösteren sonuç belgelerine ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden, 28 Nisan Salı günü saat 14.00'ten itibaren erişebiliyor. Akademik yükselme, dil tazminatı ve lisansüstü eğitim başvurularında belirleyici olan YDS puanları için heyecanlı bekleyiş sona ermesiyle arama motorlarında sorgulanan "YDS sonuçları nereden öğrenilir? Puanlar ne kadar süreyle geçerli olacak?" sorularının cevabını ve YDS-1 sonuç sorgulama ekranını haberimizde derledik.

Yabancı dil yetkinliğini kanıtlamak adına binlerce adayın katılım sağladığı YDS'de değerlendirme süreci tamamlandı. ÖSYM, sınav takvimine uygun olarak sonuçları 28 Nisan 2026 tarihi itibarıyla adayların erişimine açarak dil seviyelerini netleştirdi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça başta olmak üzere pek çok dilde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, adayların profesyonel ve akademik gelecekleri için büyük bir önem taşıyor. Sonuç belgeleri fiziki olarak adreslere gönderilmeyecek olup, sadece dijital platformlar üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, aldıkları puanlarla hangi dil seviyesine (A, B, C, D, E) sahip olduklarını sistem üzerinden anlık olarak teyit edebilecekler. İşte YDS-1 sonuçlarına ilişkin detaylar!

YDS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden puanınıza ulaşmak için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

  1. Sonuç Sayfasına Giriş: ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesine giriş yapın.
  2. Kimlik Doğrulama: Karşınıza çıkan ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve ÖSYM Aday Şifrenizi ilgili alanlara doldurun.
  3. E-Devlet ile Giriş: Şifresini hatırlamayan adaylar, aynı sayfa üzerindeki "e-Devlet ile Giriş" butonunu kullanarak da sisteme erişim sağlayabilirler.
  4. Belge Görüntüleme: Giriş yaptıktan sonra sonuç listesinden ilgili YDS dönemini seçerek puanınızı, doğru-yanlış sayılarınızı ve dil seviyenizi görüntüleyebilirsiniz.

2026 YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS sonuçlarının geçerlilik süresi, kullanım amacına göre farklılık göstermektedir. Akademik kadrolara başvurularda (Öğretim görevlisi, okutman vb.) YDS puanı genellikle süresiz olarak kabul edilmektedir. Ancak kamu kurumlarında "dil tazminatı" almak isteyen personel için puanın geçerlilik süresi 5 yıl olarak uygulanmaktadır. 5 yılın sonunda dil tazminatından yararlanmaya devam etmek isteyenlerin sınavı tekrarlaması gerekmektedir.

YDS SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren başlayan itiraz süreci, belirli kurallar ve süreler dahilinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Puan incelemesi yaptırmak isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekmektedir:

  • Başvuru Süresi: Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren genellikle 10 günlük bir itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular işleme alınmamaktadır.
  • İtiraz Yöntemi: İtirazlar doğrudan ÖSYM'ye hitaben yazılan bir dilekçe ile yapılmalıdır. Dilekçede adayın T.C. Kimlik Numarası, sınav adı, dönemi ve itiraz gerekçesi açıkça belirtilmelidir.
  • Ücret ve Ödeme: İtiraz başvurusu yapabilmek için ÖSYM tarafından belirlenen "Sınav Sonucu İnceleme Ücreti"nin bankaya veya ÖSYM'nin internet sitesindeki "Ödemeler" bölümünden yatırılması zorunludur. Ücreti yatırılmayan dilekçeler işleme konulmamaktadır.
  • Evrak Gönderimi: Hazırlanan dilekçe ve ödeme belgesi, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı'na posta yoluyla gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.

ÖSYM tarafından yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tespit edilirse, adayın puanı güncellenerek yeni sonuç belgesi sisteme yansıtılır ve inceleme sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

