Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

Emekliler için bayram mesaisi başlıyor! 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi için nefesler tutuldu. 2026 yılı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevrildi. Diyanet'in yayımladığı takvimle bayram tarihlerinin netleşmesi, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih aralığını da büyük ölçüde belirledi. Mayıs ayının son haftasına denk gelen bayram öncesinde, ikramiyelerin hangi gün hesaplara geçeceği merak konusu. Peki, bayram ikramiyesi 3.000 TL mi kalacak yoksa artış olacak mı? İşte 2026 emekli bayram ikramiyesi hakkında son dakika gelişmeleri ve muhtemel takvim...

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2024 ve 2025 yıllarında 3.000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi miktarı, 2026 yılı için 4.000 TL olmuştu.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

İkramiyelerden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları ve gaziler de faydalanacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ: AYIN KAÇINDA YATACAK?

2026 Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Emekli ikramiyeleri genellikle bayramdan bir hafta önce, tahsis numarasına göre (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımıyla) hesaplara yatırılıyor.

İşte 2026 yılı için muhtemel ödeme takvimi:

Öngörülen Tarih Aralığı: 18 Mayıs - 22 Mayıs 2026

ÖDEME SIRALAMASI

Emekli Sandığı: Bayramdan önceki ilk iş günlerinde.

SSK: Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde.

Bağ-Kur: Bayramdan hemen önceki günlerde.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 4. Gün (Son): 30 Mayıs 2026 - Cumartesi