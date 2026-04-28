BİM 1 Mayıs aktüel ürünler kataloğu | BİM'de bu cuma neler var?
BİM aktüel indirimleri 1 Mayıs Cuma günü başlıyor! Yeni haftanın broşüründe Philips tam otomatik espresso makinesi, RKS katlanabilir elektrikli bisiklet ve Kumtel ankastre setler gibi dev fırsatlar yer alıyor. Mutfak ihtiyaçlarından teknolojik aletlere kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla müşterilerini bekliyor. İşte BİM 1 Mayıs 2026 kataloğu ve fiyat listesi...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 16:27
Hot Wheels Temalı Arabalar Özel Seri: 249 TL
Lisanslı Puzzle (200 Parça): 99 TL
Dekorasyon Perdeli Balon Seti: 329 TL
Dönen Otopark Metal Araba: 429 TL
Kutu Oyunları:149 TL
3D Çiftlik Puzzle (108 Parça): 219 TL
Dev Figür (30 cm): 990 TL
Tekli Oyun Hamuru 100 g: 25 TL
Oyuncak İş Araçları: 139 TL
Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem (12'li): 259 TL
Yelpaze Köpük Balon Oyuncağı: 99 TL
Uzaktan Kumandalı Drift Araba: 990 TL
Karanlıkta Parlayan Ay Yıldız: 79 TL
Müzikli Sesli Direksiyon: 139 TL
Hareketli Gül Buketi Blok Çiçekler (255 Parça): 1.590 TL
Yetişkin Klasik Kitaplar: 59 TL
Mum Boyalı Boyama Kitapları: 119 TL
English Home 18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.690 TL
Emsan Çelik Karnıyarık Tenceresi: 899 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı: 499 TL
Dagi Kadın Pijama Takımı: 649 TL
Emsan Derin Tencere 899 TL
Kalp Şeklli Döküm Tencere 20 cm 1.490 TL
Benante Büyük Salata Tabağı 139 TL
Benante Çerezlik Seti 299 TL
Benante Desenli Ayaklı Servis Seti 2'li 219 TL
Silikon Mutfak Seti 3'lü 129 TL
Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL
Benante Örme Organizer Sepet 349 TL
Mango İki Katlı Sunumluk 329 TL
Desenli Tepsi 99 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
RKS BN5 PRO Katlanabilir E-Bike 25.000 TL
Senna 50' Ultra HD Qled Google Tv 15.900 TL
OPPO A6X Cep Telefonu 9.990 TL
Onvo Mikrodalga Fırın 2.950 TL
Senna 32' HD Ready 10 Android Led Tv 6.250 TL
Fakir Dijital Çay Makinesi 2.250 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.950 TL
Kumtel El Blenderı 590 TL
Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
