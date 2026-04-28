Haberler 1 Mayıs resmi tatil mi? Okullar kapalı mı?

1 Mayıs resmi tatil mi? Okullar kapalı mı?

Milyonlarca çalışan ve öğrenci için tatil müjdesi! Nisan ayındaki 23 Nisan tatilinin ardından gözler Mayıs ayının ilk gününe çevrildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil takvimindeki yeri netleşti. Bu yıl 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, hafta sonu ile birleşerek 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar, bankalar ve hastaneler açık mı? İşte 2026 resmi tatil takvimi...

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 15:44
1 Mayıs resmi tatil mi? Okullar kapalı mı?

1 Mayıs resmi tatil mi sorusu 2026 yılı için milyonlarca çalışan ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de her yıl resmi tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte hafta sonu ile birleşen 3 günlük tatil imkânı oluşuyor. Bu kapsamda okullar, kamu kurumları, bankalar ve birçok resmi kuruluş 1 Mayıs günü kapalı olacak. Özel sektörde ise çalışma durumu kurumların kendi planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor.

1 MAYIS 2026 TATİL Mİ?

1 Mayıs, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Tüm kademelerdeki okullar 1 Mayıs Cuma günü tatil olacaktır.

ÜNİVERSİTELER 1 MAYIS'TA TATİL Mİ?

Üniversitelerde eğitim-öğretime 1 günlük ara verilecektir.

BANKALAR VE BORSALAR AÇIK MI?

1 Mayıs'ta bankalar hizmet vermeyecek, Borsa İstanbul (BİST) kapalı olacaktır.

1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

Poliklinikler kapalı olurken, acil servisler hizmet vermeye devam edecektir.

3 GÜNLÜK TATİL FIRSATI

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, özellikle hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmayanlar için uzun bir tatil imkanı doğuruyor.

Tatil Süreci: 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar.

"F.Bahçe'nin futbol aklı yok!"
Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Uşak'taki "kara kutu"ya siyasi rüşvet! Özgür Özel'den Yılmaz Tozan'a sus payı belediye başkanlığı | "Ben yanarsam Özkan Yalım'ı da yakarım"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Saran aday olacak mı? Canlı yayında açıklandı!
Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe potada play-off'ta! Göztepe potada play-off'ta! 15:15
Trabzonspor 3 maçtır kazanamıyor! Trabzonspor 3 maçtır kazanamıyor! 15:09
Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! 15:01
NBA'de yılın çaylağı Cooper Flagg! NBA'de yılın çaylağı Cooper Flagg! 14:48
Emre Çolak'tan açıklamalar! Emre Çolak'tan açıklamalar! 14:27
JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda? JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda? 14:17
Daha Eski
Trabzonspor Kadın Futbol 64 puanda! Trabzonspor Kadın Futbol 64 puanda! 14:11
Tedesco için KAP açıklaması geldi! Tedesco için KAP açıklaması geldi! 13:58
"F.Bahçe'nin futbol aklı yok!" "F.Bahçe'nin futbol aklı yok!" 13:55
Kadın milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda! Kadın milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda! 13:53
Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda? 13:48
Saran aday olacak mı? Canlı yayında açıklandı! Saran aday olacak mı? Canlı yayında açıklandı! 13:20