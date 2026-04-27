Süper Loto sonuçları 26 Nisan 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

26 Nisan 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen haftanın final çekilişi saat 21.30'da canlı yayında gerçekleştirildi. 669 milyon TL'yi aşan devreden büyük ikramiye tutarı nedeniyle milyonlarca kişi sonuçları merakla bekledi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar resmi sorgulama ekranında yayımlandı. "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Büyük ikramiye kime çıktı?" soruları gündeme gelirken, bilet sahipleri hızlı sonuç ekranı üzerinden kuponlarını kontrol etmeye başladı. 26 Nisan 2026 Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve online bilet sorgulama detayları haberimizde yer alıyor.

26 NİSAN 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekilişte belirlenen şanslı sayılar şunlar oldu:

6-36-38-44-49-53

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bir önceki çekilişte (23 Nisan) 6 bilen çıkmadığı için tam 669.893.608 TL devretmişti. Bu akşamki çekilişle birlikte büyük ikramiye miktarının 700 milyon TL sınırına yaklaşması bekleniyor. 6 bilenler büyük ikramiyeyi paylaşırken; 5, 4, 3 ve 2 bilenler de ikramiye almaya hak kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Biletlerinizi kontrol etmek ve hangi kategoride ne kadar ikramiye kazandığınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

millipiyangoonline.com adresine giriş yapın. "Sonuçlar" sekmesinden Süper Loto'yu seçin. 26.04.2026 tarihli çekilişi bularak numara kontrolü yapın veya bilet numaranızı yazarak sorgulayın.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.