Canlı altın fiyatları | 27 Nisan gram altın ne kadar? | Kapalıçarşı fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalarda ons altının yönünü tekrar yukarı kırmasıyla birlikte yurt içinde gram altın ve ziynet altın fiyatlarında ibre yeşile döndü. 27 Nisan Pazartesi sabahı itibarıyla Kapalıçarşı'da altın alış-satış rakamları güncellendi. Pazartesi günü altın fiyatları, haftaya yükselişle başlayarak yatırımcıların dikkatini çekti. Haftanın ilk gününde gram altın 6.815 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 11.142 TL'den alıcı buluyor. Peki, Kapalıçarşı'da tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte nisan ayının son haftasında altın piyasası, gümüş fiyatları ve güncel altın grafiğine dair tüm detaylar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.828,85 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.829,76 TL

27 NİSAN PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,02 (Alış) - 45,04 (Satış)

◼EURO: 52,80 (Alış) - 52,90 (Satış)

◼STERLİN: 60,92 (Alış) - 61,05 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (27 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.828,85 TL 6.829,76 TL Çeyrek Altın 11.106,00 TL 11.234,00 TL Yarım Altın 22.192,00 TL 22.427,00 TL Tam Altın 43.420,54 TL 44.283,78 TL Ata Altın 44.777,44 TL 45.913,86 TL 22 Ayar Bilezik 6.192,66 TL 6.223,59 TL Gümüş 109,98 TL 110,08 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Nisan Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.