Bugün X'e (Twitter) neden girilemiyor, çöktü mü?

Ziraat Türkiye Kupası
Sosyal medya devlerinde "erişim" krizi büyüyor! Instagram'daki aksaklıkların ardından X (Twitter) kullanıcıları da platforma girişte ve ana sayfa yenilemede sorunlar bildirmeye başladı. "Kullanım sınırı aşıldı" veya "Gönderiler şu anda yüklenemiyor" uyarılarıyla karşılaşan sporseverler ve haber takipçileri, X'in ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte 27 Nisan 2026 X erişim sorunu hakkında tüm bilinenler...

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 09:33
Sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sıkıntısı yaşanıyor! Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar ana sayfa akışının güncellenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini ve "Bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Kullanıcılar alternatif platformlar üzerinden "Twitter çöktü mü?" sorusunu tartışırken, gözler platformun teknik ekibinden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, X'te küresel bir arıza mı var? İşte 27 Nisan Pazartesi X erişim sorununa dair tüm gelişmeler...

X (TWITTER) ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Platform durumlarını anlık olarak raporlayan sitelerden alınan verilere göre, X üzerinde dünya genelinde bir yoğunluk ve hata bildirimi artışı gözlemleniyor.

X ÇÖKTÜ MÜ

Kullanıcıların bir kısmı "Gönderiler şu anda yüklenemiyor" hatası aldığını, bir kısmı ise bildirimler sekmesine ulaşamadığını belirtiyor. Gelen ilk raporlar, sorunun belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp küresel bir sunucu dalgalanmasından kaynaklanabileceğine işaret ediyor. Henüz X platformundan veya Elon Musk'tan konuya dair resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak genellikle bu tür sorunlar sunucu güncellemeleri veya teknik bakım çalışmaları sırasında meydana gelebiliyor.

X'E NEDEN GİRİLMİYOR? (KULLANICI KONTROLLERİ)

Platform genelinde bir sorun olup olmadığını anlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  1. Mobil veri ve Wi-Fi arasında geçiş yaparak sorunun cihazınızda olup olmadığını test edin.
  2. App Store veya Google Play üzerinden X uygulamasının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.
  3. Mobil uygulamada sorun varsa, web tarayıcısı (x.com) üzerinden giriş yapmayı deneyin.
  4. Bazı durumlarda bölgesel DNS sorunları erişimi engelleyebilir; bağlantı ayarlarınızı kontrol etmek faydalı olabilir.

