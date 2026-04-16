Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL, ödeme tarihleri belli oldu mu?

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin gözü kulağı bayram ikramiyesi ödemelerinde! 2026 yılında Kurban Bayramı'nın Mayıs ayı sonunda idrak edilecek olması nedeniyle, ikramiyelerin de bu tarihten önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Ödemeler Mayıs'ın kaçında, hangi gün yapılacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve güncel rakamlar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Geçmiş yıllardaki ödeme gelenekleri göz önüne alındığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara geçmesi öngörülüyor.

Tahmini Ödeme Tarihi: 20 - 22 Mayıs 2026

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs Çarşamba

Ödemelerin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için tahsis numarasına göre kademeli olarak 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren başlaması bekleniyor.

2026 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarında geçtiğimiz yıla göre bir değişiklik yapılmadı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda dörder bin lira olmak üzere toplamda 8 bin lira ikramiye alacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Bayram ikramiyesinden sadece mevcut emekliler değil, aşağıdaki gruplar da yararlanabiliyor:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

Şehit yakınları ve gaziler,

Ölüm aylığı alanlar (dul ve yetimler),

Vazife malullüğü aylığı alanlar,

Şeref aylığı sahipleri,

Geçici köy korucuları ve şampiyon sporcular.