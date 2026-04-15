TOKİ İstanbul ilçelere göre kura takvimi | İstanbul TOKİ kurası hangi ilçede ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde gözler İstanbul etaplarına çevrildi. İstanbul'un farklı ilçelerinde inşa edilecek toplam 100 bin konut için kura çekim tarihi 25 Nisan 2026 olarak ilan edildi. Başvuru sürecini tamamlayan ve isim listeleri onaylanan milyonlarca İstanbullu, bu tarihte yapılacak çekilişle asil ve yedek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek. Noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilecek çekilişler, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından anlık olarak takip edilebilecek. İşte İstanbul ilçelere göre kura tarihleri!

TOKİ İSTANBUL İLÇELERE GÖRE KURA TAKVİMİ

İstanbul'un dev konut projelerinde kura çekimlerinin şu ilçe sıralaması ve yoğunluğuyla yapılması planlanıyor:

Tuzla: Projenin en büyük payına sahip olan Tuzla etabında on binlerce konut için kura çekimi takvimin ilk sıralarında yer alıyor. (Teslimatlar da eş zamanlı devam ediyor.)

Arnavutköy - Başakşehir - Esenler: Avrupa Yakası'nın bu üç dev bölgesinde kuralar 25 Nisan'daki büyük organizasyonla netlik kazanacak.

Çatalca ve Silivri: İstanbul'un batı yakasındaki projeler için de hak sahipleri aynı takvim içerisinde belirlenecek.

KURA BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ

TOKİ tarafından yapılan incelemeler sonucunda, İstanbul'daki sosyal konut projelerine başvuran adayların durumları netleşti. Şartları sağlayan ve başvuru bedelini yatıran adayların yer aldığı 'Başvurusu Kabul Edilenler' listesi, e-Devlet ve TOKİ'nin resmi web sayfası üzerinden sorgulamaya açıldı. Bu listede adı bulunan vatandaşlar, Nisan ayının ilk haftasında başlaması beklenen kura çekiminde noter huzurundaki çekilişe katılmaya hak kazanmış oldu.

Adayların, kura çekimi öncesinde mutlaka bu listeleri kontrol etmesi ve bilgilerinde bir hata olup olmadığını teyit etmesi gerekiyor. Eğer başvurunuz 'Kabul Edildi' olarak görünüyorsa, artık tek yapmanız gereken kura takviminde kendi ilçenizin veya kategorinizin çekiliş gününü beklemek olacak. Başvurusu reddedilen adaylar ise ret gerekçelerini (üzerine kayıtlı konut bulunması, gelir sınırının aşılması vb.) sistem üzerinden görebiliyorlar. Başvurusu iptal olan vatandaşların yatırdıkları başvuru bedelleri, kura sürecinin ardından ilgili banka şubelerinden kendilerine iade edilecek.

TOKİ BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Başvuru durumunuzu saniyeler içinde öğrenmek için e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Konut İşyeri Başvuru" yazarak TOKİ sayfasına yönlenebilirsiniz. Burada başvurularınızın yanında yer alan "Durum" kısmında "Kabul Edildi" ibaresini görmeniz, kura torbasına adınızın girdiğini teyit eder. Ayrıca TOKİ'nin resmi sitesindeki "Satış ve Duyurular" bölümünden İstanbul özelindeki ilçe bazlı isim listelerine de PDF formatında ulaşabilirsiniz.

