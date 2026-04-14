Diyanet 3209 personel alımı 2026 | Hangi kadrolara alım yapılacak, başvuru tarihleri ve şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmet kalitesini artırmak ve boş kadroları doldurmak amacıyla 2026 yılının en kapsamlı personel alımlarından birine imza atıyor. 14 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, mülakat ve KPSS puanı esas alınarak toplam 3.209 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başkanlık tarafından belirlenen sınav takvimi doğrultusunda yapılacak olan alımlar, Türkiye genelindeki il ve ilçe müftülüklerinde görevlendirilmek üzere planlanıyor. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartların yanı sıra, kadrolara özel mesleki yeterlilik şartlarını da taşıması gerekiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımına ilişkin detaylar!

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Diyanet bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvuru takvimi netleşti. 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre müracaatlar 20 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Adayların başvurularını en geç 4 Mayıs 2026 saat 16.30'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvuru işlemleri, "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup, adayların şahsen sisteme giriş yaparak müracaatlarını onaylatmaları şart koşuluyor.

DİYANET PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

2026 yılı için açılan 3 bin 209 kişilik kontenjanın büyük bir kısmı, sahadaki temel ihtiyacı karşılamak üzere din görevlilerine ayrıldı. Alım yapılacak başlıca pozisyonlar şunlar:

İmam-Hatip: Camilerde görevlendirilmek üzere lisans, ön lisans ve lise mezunu seviyelerinde en geniş kontenjan bu kadroya ayrıldı.

Kur'an kurslarında eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere yüzlerce yeni öğretmen istihdam edilecek.

Belirli branşlar için "Hafız" olma şartı aranacak özel kontenjan grupları oluşturuldu.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için taşıması gereken temel kriterler şu şekildedir:

KPSS Puan Şartı: 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türlerinden en az 50 puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki "ortak nitelik" şartına sahip olmak.

Sözlü Sınav Eşiği: Başvuru yapan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre ilan edilen kadronun 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Engel Durumu: Görevini yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık sorununun bulunmaması ve halen başkanlık teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak aynı unvanda çalışmıyor olmak.