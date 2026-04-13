Bayram tatili kaç gün olacak? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ziraat Türkiye Kupası
2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Kurban Bayramı tarihleri netleşti. 2026 yılında Kurban Bayramı arefesi ile birlikte başlayacak süreçte bayramın ilk günü sabah namazı sonrası kurban ibadeti gerçekleştirilecek. Bayram, dört gün boyunca devam edecek ve ardından sona erecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 08:57 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 08:26
Milyonlarca vatandaşın planlarını şimdiden şekillendirmeye başladığı 2026 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. "Kurban Bayramı ne zaman?" ve "Bayram tatili kaç gün olacak?" soruları arama motorlarında en üst sıralara yerleşti. Mayıs ayının sonuna denk gelen Kurban Bayramı, 2026 yılında hafta içine yayılmasıyla uzun bir tatil fırsatı sunuyor. Peki, Kurban Bayramı arefesi hangi gün? Bayram tatili 9 güne tamamlanacak mı? 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Bu yıl bayramın büyük bir bölümünün hafta içine denk gelmesi, kamu çalışanları ve tatil planı yapanlar için "9 gün tatil" beklentisini beraberinde getirdi. İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi...

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, 2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 4 gün sürecek olan bayram, Cumartesi günü sona erecek.

  • Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Tatil)
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, Salı günü öğleden sonra başlayan arefe günüyle birlikte toplamda 4,5 gündür. Ancak bayramın Çarşamba'dan başlayıp Cuma günü biten ilk üç gününün hafta içine denk gelmesi, Pazartesi ve Salı (tam gün) günlerinin idari izin kapsamına alınma ihtimalini doğuruyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Henüz resmi bir "9 gün" açıklaması yapılmamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında; 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günlerinin idari izinle birleştirilmesi durumunda tatil süresi, önceki hafta sonuyla birlikte 9 güne çıkabilir. Konuyla ilgili resmi kararın bayrama kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından açıklanması bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖRDE TATİL DURUMU

Özel sektör çalışanları için resmi tatil süresi 4,5 gün olarak uygulanacaktır. Arife günü öğleden sonra ve bayramın 4 günü boyunca çalışan personellere, İş Kanunu gereği fazla mesai ücreti ödenmesi zorunludur. İdari izin (9 gün senaryosu) genellikle sadece kamu kurumlarını kapsamaktadır.

F.Bahçe'de hedef yeniden Muriqi!
G.Saray'a Kocaelispor çelmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar'dan flaş G.Saray sözleri! "Vurdumduymaz" Ahmet Çakar'dan flaş G.Saray sözleri! "Vurdumduymaz" 09:08
İkas Eyüpspor - Samsunspor maçı bilgileri İkas Eyüpspor - Samsunspor maçı bilgileri 09:04
"Okan Buruk yüzünden..." "Okan Buruk yüzünden..." 08:45
G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! 01:27
Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... 01:27
Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir 01:27
Daha Eski
G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! 01:27
Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar 01:27
G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 01:27
Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:27
F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! 01:27
Ozan Kabak imzayı atıyor! Ozan Kabak imzayı atıyor! 01:27