ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Antalya'da az önce deprem nerede oldu?

Antalya güne deprem haberiyle başladı! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer sarsıntısını hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, sarsıntının derinliği ve olası etkileri merak konusu oldu. Peki, Antalya depreminde can veya mal kaybı var mı? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgileri...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

AFAD VE KANDİLLİ SON VERİLER (13 NİSAN 2026)

Antalya Demre'de saat 08.48'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?

Depremin hemen ardından AFAD ve yerel yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı bildirildi. Saha tarama çalışmaları devam ederken, Antalya Valiliği de gelişmeleri yakından takip ediyor.