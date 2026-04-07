ÖSYM YDS/1 sonuç tarihi belli oldu mu, hangi gün açıklanacak?

Yabancı dil tazminatı, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı 2026-YDS/1 sınavı geride kaldı. 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Adaylar, "YDS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre sonuçların ilan edileceği tarih belli. Peki, YDS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2026 YDS/1 sonuç tarihi ve detaylar...

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre; 5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu üzerinden takip edebilecekler. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'ne ( sonuc.osym.gov.tr ) giriş yapın.

) giriş yapın. T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme erişin.

"2026-YDS/1 Sonuçları" sekmesine tıklayarak puanınızı görüntüleyin.

E-YDS SONUÇLARI AYNI GÜN AÇIKLANIYOR

Yazılı sınav olan YDS/1'in aksine, bilgisayar üzerinden yapılan e-YDS sınavlarının sonuçları genellikle sınavın yapıldığı günün akşamında adayların erişimine açılmaktadır.

