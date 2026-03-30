Yağışlar devam edecek mi? Havalar ne zaman düzelecek?

Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Meteorolojik verilere göre hafta boyunca bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Zaman zaman kuvvetli sağanak geçişleri yaşanabilirken, rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. "Bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı olarak, yağışlı havanın birkaç gün daha etkisini sürdüreceği ve hafta sonuna doğru kısmen azalabileceği öngörülüyor. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, haftanın ilk gününde trafiği ve günlük yaşamı olumsuz etkilerken; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Mart ayının son günleri için kritik uyarılar geldi. İstanbul'da bu hafta "Mart kapıdan baktırır" sözünü doğrulayan dondurucu bir hava dalgası kapıda. İşte İstanbul için 30 Mart - 5 Nisan 2026 haftalık hava durumu raporu...

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacağı öngörülüyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini📆(30 Mart - 5 Nisan 2026)Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/kl54KKTYfE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 29, 2026

HAVALAR NE ZAMAN DÜZELECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritasına göre Türkiye genelinde yağışlı hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek. 31 Mart Salı gününden itibaren başlayan yağışlar, hafta boyunca birçok bölgede aralıklarla görülecek. 31 Mart Salı günü özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar dikkat çekiyor. Çarşamba günü ise yağışlı sistemin daha geniş alanlara yayıldığı ve yurt genelinde etkisini artırdığı görülüyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde de yağışlı hava etkisini kaybetmiyor. 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günlerinde Türkiye'nin büyük bölümünde yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve ani taşkın riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca bölgede hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kar erimelerine bağlı riskler de söz konusu. Bu nedenle özellikle dağlık alanlarda yaşayan vatandaşların ve bölgeye gidecek olanların tedbirli olması önem taşıyor.