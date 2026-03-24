Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

"Survivor 23 Mart dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorusunu merak ediyor. Vatandaşlar "Survivor 23 Mart eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Heyecan dolu bölümde yaşanan gelişmeler ve takım içi oylama, haftanın eleme sürecine yön verdi. Sonuçlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

SURVIVOR'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Survivor'da yeni bir hafta başlıyor ve kırmızı ile mavi takım, bu hafta ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele verecek. Yarışmacılar, hava şartlarının olumsuz etkileriyle baş etmeye çalışıyor; soğuk hava ve yağmur nedeniyle parkurda zor anlar yaşanıyor. Özellikle Lina, soğuk ve yağmurlu havanın etkisiyle duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası Lina oldu.