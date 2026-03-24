Fatih elektrik kesintisi 25 Mart | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Fatih'te 25 Mart Çarşamba günü başlayacak elektrik kesintileri, hayatın olağan akışını olumsuz etkiliyor. BEDAŞ, planlı kesintilerin birçok mahallede etkili olacağını duyururken vatandaşlar, kendi mahalle ve sokaklarının kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkileneceği ise Fatih'te yaşayanların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte 25 Mart Fatih elektrik kesintisine dair detaylar...

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MART

2026-03-25 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DİVANYOLU, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 25/03/2026 09:00:00 - 25/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -DEFTERDAR mah sk // FATİH ilce -AYVANSARAY mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk bölgelerinde 25/03/2026 09:00:00 - 25/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

