Canlı altın fiyatları 24 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram altın ne kadar?

"Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 24 Mart 2026 itibarıyla gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ons altın fiyatındaki değişimler, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son günlerde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar anlık fiyat değişimlerini yakından izlerken, alım-satım kararlarını da bu verilere göre şekillendiriyor. Kapalıçarşı'da işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyatları gün içinde farklılık gösterebilirken, piyasadaki hareketlilik dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.226,21 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.227 ,57 TL

24 MART SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,32 (Alış) - 44,35 (Satış)

◼EURO: 51,35 (Alış) - 51,46 (Satış)

◼STERLİN: 59,42 (Alış) - 59, 48 (Satış)

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısındaki "şahin" tonlu açıklamalar ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle Mart ayı içerisinde yaklaşık %10 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ons altının 4.500 dolar seviyesinin altına sarkması, yurt içinde gram altını doğrudan etkiledi. Analistler, 6.400 TL seviyesinin gram altın için kritik bir destek noktası olduğunu belirtiyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.226,21 TL 6.227,57 TL Çeyrek Altın 10.740,00 TL 11.284,00 TL Yarım Altın 21.478,00 TL 22.364,00 TL Tam Altın 43.031,80 TL 44.034,74 TL Ata Altın 44.376,55 TL 45.655,65 TL 22 Ayar Bilezik 6.019,78 TL 6.171,40 TL Gümüş 96,16 TL 96,28 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Mart Salı günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.