AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı; milyonlarca öğrencinin gözü sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. 4-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan vize sınavları öncesinde, öğrenciler hangi okulda sınava gireceklerini öğrenmek için sorgulamalarına hız verdi. Anadolu Üniversitesi'nin sınavdan yaklaşık bir hafta önce erişime açtığı giriş belgeleri için beklenen tarih yaklaşıyor. Peki, AÖF vize ve final sınavlar ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte 2026 AÖF sınav takvimi ve belge sorgulama ekranına dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 18:03
Anadolu Üniversitesi 2026-2026 Eğitim yılı bahar dönemine kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan açıköğretim öğrencileri için sınav heyecanı kapıda. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvime göre nisan ayının ilk hafta sonunda yapılacak olan ara sınavlar (vizeler), dönemin ilk büyük sınav maratonu olacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav giriş yerlerinin ilan edilmesini bekliyor. Genellikle sınav tarihinden 7 ile 10 gün öncesinde adayların erişimine sunulan giriş belgeleri, sınav günü yanınızda bulundurmanız gereken en önemli evrak niteliğinde. İşte sınav takvimi, giriş belgesi sorgulama adımları ve sınav gününe dair bilinmesi gerekenler...

AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV TAKVİMİ 2026 (BAHAR DÖNEMİ)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi takvimine göre bu yılın sınav tarihleri şu şekildedir:

  • Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 04 - 05 Nisan 2026
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 09 - 10 Mayıs 2026
  • 2025-2026 Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği "Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusu için henüz Anadolu Üniversitesi'nden "açıklandı" duyurusu gelmedi. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, 27-30 Mart 2026 tarihleri arasında giriş yerlerinin açıklanması ve belgelerin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama 2026

AÖF SINAVINA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girecek adayların sınav salonuna alınabilmesi için aşağıda belirtilen iki temel belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur. Bu belgelerden biri bile eksik olsa aday sınava alınmayacaktır:

Sınav Giriş Belgesi: Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci otomasyonu üzerinden (aosogrenci.anadolu.edu.tr) alacağınız güncel belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı. Belgenin üzerinde fotoğrafınızın görünür ve bilgilerinizin okunur olduğundan emin olun. (Dijital olarak telefondan gösterilen belgeler kabul edilmez.)

Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde soğuk damga ve güncel bir fotoğraf bulunan T.C. Kimlik Kartı (Yeni Nüfus Cüzdanı), pasaport veya KKTC kimlik kartı. Sürücü belgesi (ehliyet) ve mesleki kimlik kartları sınavda geçerli kimlik olarak kabul edilmemektedir.

AÖF sınav giriş belgesi 2026

SINAV KURALLARI VE YASAKLI MADDELER

  • Sınavın başlamasından en geç 15-20 dakika önce bina önünde hazır bulunmanız önerilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar (ilk 15 dakika hariç) içeri alınmaz.
  • Cep telefonu, akıllı saat, kulaklık ve her türlü programlanabilir hesap makinesi ile sınav salonuna girmek kesinlikle yasaktır.
  • Sınavda kurşun kalem, silgi ve kalemtıraşınızı yanınızda getirmeyi unutmayın; sınav merkezlerinde kalem dağıtımı yapılmamaktadır. Şeffaf pet şişe içerisinde su getirilmesine izin verilir.
  • Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde her ne sebeple olursa olsun salondan çıkmak yasaktır.

Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu!
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması!
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 18:20
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 18:08
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 17:37
VakıfBank Kupa Voley'de finale yükseldi! VakıfBank Kupa Voley'de finale yükseldi! 16:43
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! 16:28
Petkimspor nefes aldı! Petkimspor nefes aldı! 16:02
Daha Eski
F.Bahçe'de imza günü! F.Bahçe'de imza günü! 15:46
Vagner Love'dan emeklilik kararı! Vagner Love'dan emeklilik kararı! 15:35
Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! 15:22
Mehmet Sepil'den açıklamalar! Mehmet Sepil'den açıklamalar! 15:15
Derin Anbarlı'nın hedefi! Derin Anbarlı'nın hedefi! 14:41
F.Bahçe'den açıklama! F.Bahçe'den açıklama! 14:23