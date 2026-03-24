AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi 2026-2026 Eğitim yılı bahar dönemine kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan açıköğretim öğrencileri için sınav heyecanı kapıda. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvime göre nisan ayının ilk hafta sonunda yapılacak olan ara sınavlar (vizeler), dönemin ilk büyük sınav maratonu olacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınav giriş yerlerinin ilan edilmesini bekliyor. Genellikle sınav tarihinden 7 ile 10 gün öncesinde adayların erişimine sunulan giriş belgeleri, sınav günü yanınızda bulundurmanız gereken en önemli evrak niteliğinde. İşte sınav takvimi, giriş belgesi sorgulama adımları ve sınav gününe dair bilinmesi gerekenler...

AÖF SINAV TAKVİMİ 2026 (BAHAR DÖNEMİ)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi takvimine göre bu yılın sınav tarihleri şu şekildedir:

Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 04 - 05 Nisan 2026

04 - 05 Nisan 2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 09 - 10 Mayıs 2026

09 - 10 Mayıs 2026 2025-2026 Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği "Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusu için henüz Anadolu Üniversitesi'nden "açıklandı" duyurusu gelmedi. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, 27-30 Mart 2026 tarihleri arasında giriş yerlerinin açıklanması ve belgelerin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAVINA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girecek adayların sınav salonuna alınabilmesi için aşağıda belirtilen iki temel belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur. Bu belgelerden biri bile eksik olsa aday sınava alınmayacaktır:

Sınav Giriş Belgesi: Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci otomasyonu üzerinden (aosogrenci.anadolu.edu.tr) alacağınız güncel belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı. Belgenin üzerinde fotoğrafınızın görünür ve bilgilerinizin okunur olduğundan emin olun. (Dijital olarak telefondan gösterilen belgeler kabul edilmez.)

Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde soğuk damga ve güncel bir fotoğraf bulunan T.C. Kimlik Kartı (Yeni Nüfus Cüzdanı), pasaport veya KKTC kimlik kartı. Sürücü belgesi (ehliyet) ve mesleki kimlik kartları sınavda geçerli kimlik olarak kabul edilmemektedir.

SINAV KURALLARI VE YASAKLI MADDELER