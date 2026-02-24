Bayram ikramiyesi 2026 kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi zam oranı yüzde kaç?

2026 emekli bayram ikramiyesi için beklentiler yükseldi. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak ikramiyelerin artıp artmayacağını araştırıyor. Bayram ikramiyesi zam oranı yüzde kaç olacak sorusu gündemdeyken, olası artışın enflasyon farkı ve memur-emekli maaş zamlarıyla paralel şekilde belirlenebileceği ifade ediliyor. 2026 yılında ikramiyenin kaç TL olacağına dair net rakam ise yetkililer tarafından yapılacak açıklamayla kesinleşecek. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ödemelerin 9-15 Mart haftasında yapılabileceği öngörülüyor. Kesin tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2025 yılında emeklilere her bayram için 4.000 TL ödeme yapılmış ve toplamda 8.000 TL ikramiye verilmişti. Bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi. Ancak farklı zam senaryolarına göre olası rakamlar gündeme geliyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranında artış baz alınırsa ikramiye 5.080 TL'ye yükselebilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan yüzde 12,19'luk zam oranı esas alınırsa 4.487 TL seviyesine çıkabilir. Memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 18,6'lık artış uygulanırsa 4.744 TL olabilir. 2025 yılı enflasyon oranı olan yüzde 30,89 dikkate alınırsa ise tutar 5.235 TL'ye kadar yükselebilir. Ancak bu rakamlar tahmini olup resmi karar sonrası netlik kazanacaktır.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM ORANI AÇIKLANDI MI?

Bayram ikramiyesi zam oranı henüz açıklanmadı. Hükümetin ekonomik değerlendirmeleri ve bütçe planlaması doğrultusunda nihai tutarın belirlenmesi bekleniyor. Açıklamanın Mart ayının ilk günlerinde yapılabileceği ifade ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bayram ikramiyesinden sadece emekliler değil, SGK'dan gelir ve aylık alan birçok hak sahibi de yararlanabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra malulen emekli olanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar, iş kazası sonrası hayatını kaybeden sigortalıların hak sahipleri ve sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışıp Türkiye'den kısmi aylık alan kişiler de bu ödemeden faydalanabiliyor. Hak sahiplerine ödemeler, hisse oranlarına göre yatırılıyor.