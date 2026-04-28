BUSKİ Bursa su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ sorgula

OSMANGAZİ
AKPINAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/04/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 27/04/2026 18:00
Kesim Tarihi: 27/04/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi ve civarında, 27.04.2026 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
PANAYIR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/04/2026 12:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 28/04/2026 14:30
Kesim Tarihi: 28/04/2026 12:30
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D29 Alt Bölgesinde Bulunan, Panayır Mahallesi Topraklı Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 28.04.2026 Tarihinde 12:30 ile 14:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
YILDIRIM
SIRACEVİZLER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/04/2026 15:45
Planlanan Bitiş Tarihi: 28/04/2026 16:45
Kesim Tarihi: 28/04/2026 15:45
Açıklama: YILDIRM İLÇESİ; G2_E_GEC Alt Bölgesinde Bulunan, Sıracevizler Mahallesi Kestaneli Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 28.04.2026 Tarihinde 15:45 ile 16:45 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.
