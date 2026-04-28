Ziraat Türkiye Kupası
BUSKİ Bursa su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ sorgula

Bursa'da yaşayan vatandaşlar dikkat! BUSKİ, 28 Nisan Salı günü için geniş kapsamlı bir kesinti programı yayınladı. Bazı bölgelerde arıza onarımı yapılırken, bazı ilçelerde 6 gün sürecek periyodik kesintiler başlıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek? Hangi mahallelerde sular kesik? İşte ilçe ilçe 28 Nisan Bursa su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 16:02
BURSA SU KESİNTİSİ (28 NİSAN)

MUSTAFAKEMALPAŞA

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/04/2026 18:00

Kesim Tarihi: 23/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 23.04.2026 - 27.04.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/05/2026 18:00

Kesim Tarihi: 28/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 28.04.2026 - 03.05.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ

AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/04/2026 18:00

Kesim Tarihi: 27/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi ve civarında, 27.04.2026 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

PANAYIR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/04/2026 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/04/2026 14:30

Kesim Tarihi: 28/04/2026 12:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D29 Alt Bölgesinde Bulunan, Panayır Mahallesi Topraklı Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 28.04.2026 Tarihinde 12:30 ile 14:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YILDIRIM

SIRACEVİZLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/04/2026 15:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/04/2026 16:45

Kesim Tarihi: 28/04/2026 15:45

Açıklama: YILDIRM İLÇESİ; G2_E_GEC Alt Bölgesinde Bulunan, Sıracevizler Mahallesi Kestaneli Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 28.04.2026 Tarihinde 15:45 ile 16:45 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

