Sabah ezanı okunmadan sabah namazı kılınır mı?

Sabah ezanı okunmadan sabah namazı kılınır mı?

Sabah ezanı okunmadan namaz kılınır mı? Sorusu özellikle kış aylarında namaz vakitlerinin değişmesi nedeniyle sıkça araştırılıyor. Peki, imsak vakti girdiğinde sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ezandan önce kılınır mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Sabah ezanı okunmadan sabah namazı kılınır mı?

Sabah ezanı okunmadan namaz kılınır mı? Sorusu özellikle kış aylarında namaz vakitlerinin erken saatlere çekilmesiyle birlikte birçok kişi tarafından merak ediliyor. Namaz vakitlerinin değişmesi, imsak saatinin farklı bölgelerde farklı zamanlarda başlaması gibi nedenlerle vatandaşlar "Vakit tam olarak ne zaman giriyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu kapsamda en çok merak edilen konulardan biri de imsak vakti girer girmez sabah namazı kılınıp kılınamayacağı oluyor.

SABAH EZANI OKUNMADAN SABAH NAMAZI KILINIR MI?

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'ân-ı Kerîm'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivâyetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehap) bulmuşlardır. (İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr, 1/225; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/286; Zeylaî, Tebyîn, 1/82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir. (Tirmizî, Salât, 117 [154])

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygamber'e (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre; Cebrail (a.s.) sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve "…Bu, senden önceki peygamberlerin (namaz) vaktidir ve (namazlar için) vakit bu iki vaktin arasıdır." (Ebû Dâvûd, Salât, 2 [393]; Tirmizî, Salât, 113 [149]) demiştir.

İMSAK VAKTİ GİRDİĞİNDE SABAH NAMAZI KILINIR MI?

Dini kaynaklara göre sabah namazının vakti, imsak çizgisinin başlamasıyla birlikte giriyor. Bu da demek oluyor ki, imsak vakti girdikten sonra ezan henüz okunmamış olsa bile sabah namazını kılmak caizdir ve namaz geçerli olur. Ancak imsak vakti girmeden, yani henüz sabah vaktine ulaşılmadan kılınan namaz ise geçerli sayılmaz.

Bu nedenle sabah namazını doğru vakitte kılmak isteyenlerin, yalnızca ezana değil, bölgesel imsak saatine dikkat etmeleri önem taşıyor. Ezanın amacı vakti ilan etmektir; namaz için esas olan ise vaktin girmiş olmasıdır. İmsak girmeden önce kılınan namazın iade edilmesi gerekirken, imsak girdikten sonra ezan beklemeden kılınan namaz geçerlidir.

