Canlı altın fiyatları | 4 Şubat 2026 Kapalı Çarşı'da bugün gram altın ne kadar?

Altın piyasasında rüzgarın yönü sert bir yükselişle değişti ve yatırımcıların yüzünü güldüren o beklenen şahlanış gerçekleşti. Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndan gelen son verilere göre, standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 2,9 gibi dikkat çekici bir artışla tamamlayarak 7 milyon 345 bin lira seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalardaki hareketliliğin iç piyasaya güçlü bir yansıması olarak değerlendirilen bu sıçrama, altının 'güvenli liman' etiketini bir kez daha perçinledi. Uzmanlar, kısa sürede yaşanan bu binlerce liralık değer artışının piyasalardaki alım iştahını kabarttığını belirtirken, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü canlı altın fiyatlarını sizler için derledik.

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.052,75TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.054,03TL

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,48 (Alış) - 43,51 (Satış)

◼EURO: 51,44 (Alış) - 51,49 (Satış)

◼STERLİN: 59,61 (Alış) - 59,66 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 916 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 916 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 7 milyon 345 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,00, bileşik getirisi yüzde 34,56 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,3838, satışta 43,5577 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3865, satışta 43,5603 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1806, sterlin/dolar paritesi 1,3694 ve dolar/yen paritesi 155,843 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 66,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (4 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.052,75₺

▶Gram Altın Satış: 7.054,03₺

▶Çeyrek Altın Alış: 12.166,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.494,00₺

▶Yarım Altın Alış: 24.332,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.989,00₺

▶Tam Altın Alış: 47.146,71₺

▶Tam Altın Satış: 48.184,70₺

▶Ata Altın Alış: 48.620,04₺

▶Ata Altın Satış: 49.958,37₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.735,16₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.830,10₺

▶Gümüş Alış: 121,09₺

▶Gümüş Satış: 121,25₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 4 Şubat Çarşamba günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.