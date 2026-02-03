Mart ayındaki ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor! MEB ara tatil ne zaman?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimini yayınladı. Açıklanan takvime göre, mart ayındaki ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili üst üste geldi. Bu durum hem öğrenciler hem de veliler için tatil planlamasını etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

MEB'in yayımladığı takvimde, tatil planlamasının yanı sıra yaz tatilinin başlayacağı tarih de net bir şekilde duyuruldu. Ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın birleşmesi, eğitim takviminde nadir görülen bir durum olarak dikkat çekiyor ve 2025-2026 yılı için planlamayı kolaylaştırıyor.

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI AYNI DÖNEME DENK GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlamasına göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu tatil dönemi, Ramazan Bayramı ile örtüşüyor. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, bayram tatili 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Böylece öğrenciler, ara tatil ve bayram tatilini birlikte değerlendirme fırsatı bulacak.

İKİNCİ DÖNEMDEKİ RESMİ TATİLLER

Bakanlığın açıkladığı takvime göre, ikinci dönemde öğrencileri bekleyen diğer resmi tatiller de netleşti. Buna göre:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı, cuma günü kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, salı günü öğrencilerin ve öğretmenlerin takviminde yer alıyor. Bu planlama, öğrencilerin tatil ve eğitim süreçlerini önceden organize etmelerine imkan sağlıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Böylece öğrenciler bayramı uzun bir tatil dönemiyle değerlendirebilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda dersler 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Eğitim öğretim yılının ardından öğretmenler için 29 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programı uygulanacak. Bu takvim, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin tatil ve planlamalarını net bir şekilde yapabilmelerine olanak tanıyor.

