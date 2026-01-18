MasterChef Altın Kupa kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye şampiyonu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da final günü geldi çattı. Kıyasıya mücadelenin ardından finale Sergen ve Hasan kalırken, hangi yarışmacının şampiyon olacağı heyecanla bekleniyor. Programı yakından takip eden vatandaşlar, "MasterChef kim kazandı?", "MasterChef Altın Kupa'da hangi yarışmacı şampiyon oldu?" ve "MasterChef Altın Kupa kazananı" gibi konuları araştırmayı sürdürüyor. İşte, 18 Ocak 2026 Pazar MasterChef son bölüm detayları...

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da büyük final heyecanı yaşanıyor. Haftalar süren zorlu mücadelenin ardından finale kalan isimler Sergen ve Hasan olurken, şampiyonun kim olacağı merakla bekleniyor. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler "MasterChef kim kazandı?", "MasterChef Altın Kupa'nın sahibi kim oldu?" ve "MasterChef Altın Kupa şampiyonu" gibi sorulara yanıt arıyor. 18 Ocak 2026 Pazar günü ekrana gelen son bölüm, unutulmaz anlara sahne olurken, kazananı haberimizden öğrenebilirsiniz...

MASTERCHEF'TE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da kıyasıya rekabet yaşanırken, yarışmaya katılan isimler final için mücadele etti. Altın önlüğü alan; Kıvanç, Çağatay, Sergen ve Hasan son güne kalmak için yarışırken, MasterChef Altın Kupa finaline Sergen ve Hasan kaldı.

MASTERCHEF ALTIN KUPA'YI KİM KAZANDI?

18 Ocak 2026 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa kazananı henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz güncellenecektir.

