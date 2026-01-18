MasterChef Altın Kupa kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye şampiyonu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
MASTERCHEF'TE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da kıyasıya rekabet yaşanırken, yarışmaya katılan isimler final için mücadele etti. Altın önlüğü alan; Kıvanç, Çağatay, Sergen ve Hasan son güne kalmak için yarışırken, MasterChef Altın Kupa finaline Sergen ve Hasan kaldı.
MASTERCHEF ALTIN KUPA'YI KİM KAZANDI?
18 Ocak 2026 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa kazananı henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz güncellenecektir.
