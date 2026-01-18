MasterChef Altın Kupa kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye şampiyonu!

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da büyük final heyecanı yaşanıyor. Haftalar süren zorlu mücadelenin ardından finale kalan isimler Sergen ve Hasan olurken, şampiyonun kim olacağı merakla bekleniyor. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler "MasterChef kim kazandı?", "MasterChef Altın Kupa'nın sahibi kim oldu?" ve "MasterChef Altın Kupa şampiyonu" gibi sorulara yanıt arıyor. 18 Ocak 2026 Pazar günü ekrana gelen son bölüm, unutulmaz anlara sahne olurken, kazananı haberimizden öğrenebilirsiniz...