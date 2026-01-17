CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul’a kar yağacak mı, hangi ilçelerde kar görülecek?

İstanbul’a kar yağacak mı, hangi ilçelerde kar görülecek?

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından paylaşılan son hava durumu raporlarına göre, kent genelinde hava koşullarında önemli bir değişim bekleniyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 16:39 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 12:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul’a kar yağacak mı, hangi ilçelerde kar görülecek?

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul'da kar yağışı olacak mı? sorusu yeniden gündeme geldi. Meteoroloji ve AKOM tarafından açıklanan son hava durumu raporları, hafta sonu için dikkat çekici tahminler içeriyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren şehir genelinde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini artıracak. Pazar ve Pazartesi günleri ise İstanbul'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Uzmanlara göre, sahil kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Vatandaşların olası buzlanma ve soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAGACAK MI?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüş yaşanacağı ve özellikle iç ve yüksek kesimlerde olumsuz hava koşullarının görülebileceği vurgulandı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın iç ve yüksek bölgelerinde kuvvetli, yer yer orta şiddette buzlanma ve don olaylarının meydana gelmesinin beklendiği ifade edildi. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskinin artacağına dikkat çekti.

Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların başta ulaşımda aksamalar, trafik kazaları, yaya güvenliği ve enerji hatlarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. AKOM açıklamasında, 18-19 Ocak tarihlerinde İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü itibarıyla etkisini kaybetmesiyle, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünün soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

AKOM RAPORU

AKOM raporunda, sıcaklıkların 3 ila 5 derece birden düşerek kış değerleri civarında seyredeceği ifade edilirken, 18 Ocak Pazar günü en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın 5 derece, 19 Ocak Pazartesi günü ise 3 ila 6 derece arasında olmasının beklendiği aktarıldı.

Ayrıca 20 Ocak Salı günü için yapılan tahminlerde, İstanbul'da en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın 8 derece olacağı ve havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörüldü. Yetkililer, özellikle hafta sonu ve hafta başında etkili olacak soğuk hava nedeniyle vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Nesyi'nin yeni adresi duyuruldu!
F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Suriye ordusu Deyr Hafir'de tam kontrol sağladı Rakka'ya girdi: YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor
G.Saray'da Fofana çıkmazı!
Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku! F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku! 12:44
Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! 12:31
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:10
Osasuna-Real Oviedo maçı canlı yayın bilgisi! Osasuna-Real Oviedo maçı canlı yayın bilgisi! 11:58
Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları 11:57
"G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." "G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." 11:47
Daha Eski
Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları 11:44
G.Saray'da Fofana çıkmazı! G.Saray'da Fofana çıkmazı! 11:44
Mallorca-Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! Mallorca-Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! 11:41
Fiorentina Başkanı Commisso hayatını kaybetti Fiorentina Başkanı Commisso hayatını kaybetti 11:31
Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! 11:15
Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları 11:10