TOKİ kura çekilişi takvimi | Adıyaman TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri başladı. İlk etapta yapılacak kura çekilişleri, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. "TOKİ kura çekilişi canlı izle", "Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" ve "TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA

TOKİ Adıyaman kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kura sürecini takip eden vatandaşlar, hak sahipliği sonuçlarını anlık olarak izleyebiliyor.

Kura çekilişi sonucunda hak sahibi olarak belirlenen adaylar, sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

500 Sosyal Konut Adıyaman Hak Sahibi Belirleme Kurası https://t.co/DzEoGap3m4 — TOKİ (@Toki_Kurumsal) December 29, 2025

ADIYAMAN'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adıyaman'da yapılacak konut sayıları ilçe bazında şöyle açıklandı:

Merkez: 5.000 konut

5.000 konut Besni: 300 konut

300 konut Çelikhan: 100 konut

100 konut Gerger: 250 konut

250 konut Gölbaşı: 200 konut

200 konut Kahta: 700 konut

700 konut Samsat: 20 konut

20 konut Tut: 50 konut

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ tarafından açıklanan kura çekilişi takvimine göre:

30 Aralık: Şırnak, Hakkari

5 Ocak 2026: Siirt, Van

6 Ocak: Mardin, Ağrı

7 Ocak: Batman

500 Sosyal Konut Adıyaman Hak Sahibi Belirleme Kurası https://t.co/DzEoGap3m4 — TOKİ (@Toki_Kurumsal) December 29, 2025