TOKİ kura çekilişi takvimi | Adıyaman TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri başladı. İlk etapta yapılacak kura çekilişleri, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. "TOKİ kura çekilişi canlı izle", "Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" ve "TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA
TOKİ Adıyaman kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kura sürecini takip eden vatandaşlar, hak sahipliği sonuçlarını anlık olarak izleyebiliyor.
Kura çekilişi sonucunda hak sahibi olarak belirlenen adaylar, sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.
500 Sosyal Konut Adıyaman Hak Sahibi Belirleme Kurası https://t.co/DzEoGap3m4— TOKİ (@Toki_Kurumsal) December 29, 2025
ADIYAMAN'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adıyaman'da yapılacak konut sayıları ilçe bazında şöyle açıklandı:
- Merkez: 5.000 konut
- Besni: 300 konut
- Çelikhan: 100 konut
- Gerger: 250 konut
- Gölbaşı: 200 konut
- Kahta: 700 konut
- Samsat: 20 konut
- Tut: 50 konut
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ BELLİ OLDU
TOKİ tarafından açıklanan kura çekilişi takvimine göre:
30 Aralık: Şırnak, Hakkari
5 Ocak 2026: Siirt, Van
6 Ocak: Mardin, Ağrı
7 Ocak: Batman
