CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ kura çekilişi takvimi | Adıyaman TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri

TOKİ kura çekilişi takvimi | Adıyaman TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri başlıyor. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, “TOKİ kura çekilişi ne zaman?”, “Kura çekilişi canlı izlenebilecek mi?” ve “Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ kura çekilişi takvimi ve canlı yayın detayları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 12:36 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 12:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ kura çekilişi takvimi | Adıyaman TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri başladı. İlk etapta yapılacak kura çekilişleri, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. "TOKİ kura çekilişi canlı izle", "Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" ve "TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA

TOKİ Adıyaman kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kura sürecini takip eden vatandaşlar, hak sahipliği sonuçlarını anlık olarak izleyebiliyor.

Kura çekilişi sonucunda hak sahibi olarak belirlenen adaylar, sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

ADIYAMAN'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adıyaman'da yapılacak konut sayıları ilçe bazında şöyle açıklandı:

  • Merkez: 5.000 konut
  • Besni: 300 konut
  • Çelikhan: 100 konut
  • Gerger: 250 konut
  • Gölbaşı: 200 konut
  • Kahta: 700 konut
  • Samsat: 20 konut
  • Tut: 50 konut

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ tarafından açıklanan kura çekilişi takvimine göre:

30 Aralık: Şırnak, Hakkari

5 Ocak 2026: Siirt, Van

6 Ocak: Mardin, Ağrı

7 Ocak: Batman

AHaber CANLI YAYIN

Oosterwolde’ye 2 talip birden!
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Yunus Akgün G.Saray'dan ayrılacak mı?
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oosterwolde’ye 2 talip birden! Oosterwolde’ye 2 talip birden! 13:07
Mourinho'dan maç sonu olay sözler! Mourinho'dan maç sonu olay sözler! 12:45
Kübra Dağlı'nın şampiyonluk hedefi! Kübra Dağlı'nın şampiyonluk hedefi! 12:32
Eskrim Kılıç Türkiye Kupası! Eskrim Kılıç Türkiye Kupası! 12:25
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı! Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı! 12:21
FIS Palandöken Cup tamamlandı! FIS Palandöken Cup tamamlandı! 12:16
Daha Eski
Yunus Akgün G.Saray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün G.Saray'dan ayrılacak mı? 12:07
Muhammed Ali'nin milli takım hayali! Muhammed Ali'nin milli takım hayali! 12:01
G.Saray o ismin transferinde mutlu sona yaklaştı! G.Saray o ismin transferinde mutlu sona yaklaştı! 11:52
Futbol efsanesi Pele'nin vefatının üçüncü yılı! Futbol efsanesi Pele'nin vefatının üçüncü yılı! 11:42
Maç devam ederken ilginç anlar! Maç devam ederken ilginç anlar! 11:42
Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! 11:32