CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından 30 Kasım Pazar akşamı yapılan Süper Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Bu haftanın talihlisine ödül olarak tam 139 milyon 265 bin 156 TL verilecek. 60 numaradan 6 tanesinin doğru bilinmesi halinde kazananın büyük ikramiyeyi aldığı Süper Loto, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto ne kadar devretti? İşte, 30 Kasım 2025 Pazar Süper Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 13:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. 60 numara içinden seçilen 6 tanesinin doğru bilen kişinin 139 milyon lirayı aşkın büyük ödüle kavuştuğu çekiliş, 30 Kasım Pazar günü yapılacak. Çekilişin ardından talihli kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken Milli Piyango İdaresi, 2 ve üzeri sayıyı doğru tahmin edenlere de farklı miktarlarda ikramiye ödemesi yapıyor. Peki, Süper Loto ne kadar devretti? İşte Süper Loto 30 Kasım Pazar sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 KASIM 2025

Süper Loto çekiliş sonuçları, 30 Kasım Pazar günü saat 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.

Süper Loto çekiliş sonuçları 30 Kasım

SÜPER LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Aralık Salı günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
Abdullah Ercan’dan derbi yorumu!
DİĞER
Victor Osimhen’den Fenerbahçe sözleri! Takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı…
CHP'de PM ve YDK belli oluyor! Silivri Bülbülü Şaban Sevinç dokunulmazlık istiyor | Mansur Yavaş cephesinden hamle
Tedesco’dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
Yunus Akgün’den büyük fedakarlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eintracht Franfurkt-Wolfsburg maçı ne zaman? Eintracht Franfurkt-Wolfsburg maçı ne zaman? 13:20
Abdullah Ercan’dan derbi yorumu! Abdullah Ercan’dan derbi yorumu! 13:15
Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman? Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman? 13:11
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Hocasından flaş sözler G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Hocasından flaş sözler 13:08
Derbide hava durumu nasıl olacak? Derbide hava durumu nasıl olacak? 12:31
Tedesco’dan derbi ve şampiyonluk sözleri! Tedesco’dan derbi ve şampiyonluk sözleri! 12:29
Daha Eski
Trabzonspor’da zirve inadı! Trabzonspor’da zirve inadı! 12:08
Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı! Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Rafa Silva oynayacak mı? Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Rafa Silva oynayacak mı? 12:00
Lyon-Nantes maçı detayları! Lyon-Nantes maçı detayları! 11:37
Avcı Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı! Avcı Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı! 11:32
Lorient-Nice maçı ne zaman? Lorient-Nice maçı ne zaman? 11:29