Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. 60 numara içinden seçilen 6 tanesinin doğru bilen kişinin 139 milyon lirayı aşkın büyük ödüle kavuştuğu çekiliş, 30 Kasım Pazar günü yapılacak. Çekilişin ardından talihli kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken Milli Piyango İdaresi, 2 ve üzeri sayıyı doğru tahmin edenlere de farklı miktarlarda ikramiye ödemesi yapıyor. Peki, Süper Loto ne kadar devretti? İşte Süper Loto 30 Kasım Pazar sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 KASIM 2025

Süper Loto çekiliş sonuçları, 30 Kasım Pazar günü saat 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.

SÜPER LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Aralık Salı günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.