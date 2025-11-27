CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Veliaht yeni bölüm fragmanı izle | Veliaht 12. bölüm fragmanı

Veliaht yeni bölüm fragmanı izle | Veliaht 12. bölüm fragmanı

Show TV ekranlarının Esenler Otogarı'nın kaosunu ekrana taşıyan dizisi Veliaht'ın yeni bölümü, seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerle ağızları yüreklere getiren Veliaht'ın 12. bölüm fragmanı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Veliaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 15:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Veliaht yeni bölüm fragmanı izle | Veliaht 12. bölüm fragmanı

Veliaht, 12. bölümüyle yeniden izleyiciyi ekrana çekmeye hazırlanıyor. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolde olduğu dizi, Esenler Otogarı'ndaki sert atmosferde şekillenen bir aile içi güç savaşını merkeze alıyor. Karslı kardeşler arasındaki rekabet ve entrika ile şekillenen dizi miras, güç ve intikam temalarını güçlü bir dramla buluşturuyor. Veliaht'ın yeni bölüm fragman detaylarını haberimizde derledik...

Veliaht yeni bölüm fragmanı izle

Show TV Veliaht yeni bölüm fragmanı izle

Veliaht tüm bölümler | TIKLA-İZLE

VELİAHT GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Timur ve Reyhan, Timur'un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Timur ve Reyhan, Timur'un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Reyhan'ın Timur ile birlikte bu hayattan kaçıp gitmek istemesi ikili arasında bir gerilime yol açar. Zülfikar, Yahya için Hüseyin Hoca'dan kızı Büşra'yı istemek zorunda kalır.

Veliaht son bölüm izle

Derya'nın da olduğu isteme merasimi Yahya ve Derya arasındaki geçmişin kapısının aralanmasına ve Yahya'nın aslında neden ayrıldıklarının cevabını bulmasına sebep olur. Timur ve Hemşinli Davut arasında başlayan tartışma zamanla alevlenir, seçimler yaklaşırken geri dönülemez sonuçlara sebep olur.

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak
DİĞER
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi sözleri! "Hem VAR'ın hem de hakemin..."
CANLI | Başkan Erdoğan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe...
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibi F.Bahçeli 2 isme talip! Süper Lig ekibi F.Bahçeli 2 isme talip! 15:37
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi 15:30
G.Saray aradığı stoperi Rusya'da buldu! G.Saray aradığı stoperi Rusya'da buldu! 15:29
F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! 15:23
Aston Villa-Young Boys maçı detayları Aston Villa-Young Boys maçı detayları 15:07
F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak 15:03
Daha Eski
Porto-Nice maçı detayları Porto-Nice maçı detayları 14:49
Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe... Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe... 13:55
Monaco'lu Salisu’dan G.Saray mesajı! Monaco'lu Salisu’dan G.Saray mesajı! 13:42
F1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir! F1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir! 13:34
Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini! Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini! 13:29
PAOK-Brann maçı detayları PAOK-Brann maçı detayları 13:01