A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

A101'de 27 Kasım fırsat kataloğu yayımlandı. Alışveriş tutkunlarını sevindiren aktüel ürünler listesinde, elektronikten beyaz eşyaya, mutfak araç gereçlerinden küçük ev aletlerine kadar binlerce ürünü bulunduran A101, her bütçeye uygun fırsatlarla dolu. Kış hazırlıklarını tamamlamak, evini yenilemek ya da eksiklerini tamamlamak isteyenlere büyük avantajlar sunan A101'in 27 Kasım'dan itibaren geçerli aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 08:45
A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

Ahir Az Yağlı Taze Peynir 1 kg: 149 TL
Sek Çilekli Milkshake 330 ml: 42,50 TL
Altınkılıç Kefirix Ballı Muzlu Kefir 250 ml: 39,50 TL
Eker Sütlü Tatlı 125 g: 35 TL
Bahçıvan Süzme Peynir 500 g: 99,50 TL
Eker Çırpılmış Yoğurt 500 g: 55 TL
Ozmo Cool Yogu Yoğurtlu ve Probiyotikli Kek: 12,50 TL

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

Beypazarı Sade Maden Suyu 6x200 ml: 49,50 TL
Doritos Barbekü Sos/Tatlı Acı Kırmızı Biber Aromalı Mısır Cipsi: 39 TL
Sırma Şeftali Aromalı Buzlu Çay 1 L: 27,50 TL
Akmina Maden Suyu 1 L: 35 TL
Sırma Churchill Maden Suyu 250 ml: 20 TL

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94 g: 50 TL
Give Me Gofret 30 g: 7/6,50/8 TL
Nutmaster Çilek Kreması&Grissini: 18 TL
Burçak Kurabi 75 g: 20 TL
Nestle Damak Karamel Krokan Çikolata 60 g: 59,50 TL

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı: 5.999 TL
Lisanslı Taç ve Toka: 69,50 TL
Organizer Çok Amaçlı Kutu: 22,50 TL
Organizer Sepet 3'lü: 99,50 TL
İlaç Kutusu: 17,50 TL

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

HILFE Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu: 299 TL
Piranha Yüksek Hızlı Powerbank: 399 TL
Piranha Yüksek Hızlı Silikon Kablo: 79,50 TL
Imiki Kablosuz Kulakiçi Kulaklık: 579 TL

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

A101'de 27 Kasım'da fırsat rüzgarı esiyor: TV, beyaz eşya, elektronik...

