CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 24 Kasım ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI: Resimli, duygulu ve Anlamlı sözler

24 Kasım ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI: Resimli, duygulu ve Anlamlı sözler

24 Kasım Öğretmenler Günü 2025 için en anlamlı ve duygu yüklü mesajları sizler için derledik. Resimli ve kısa öğretmenler günü sözleriyle, öğretmenlerinize sevgiyi ve saygıyı gösterebilirsiniz. Bu özel günde en güzel mesajları göndermek artık çok kolay!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 08:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
24 Kasım ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI: Resimli, duygulu ve Anlamlı sözler

24 Kasım Öğretmenler Günü 2025'te öğretmenlerinize duygularınızı en güzel şekilde iletmenin tam zamanı. Bu özel gün için hazırladığımız resimli, anlamlı ve duygulu mesajlar sayesinde, hem minnettarlığınızı hem de sevgilinizi gösterebilirsiniz. Kısa ve etkileyici sözlerden uzun ve içten mesajlara kadar pek çok seçenek burada sizi bekliyor. Öğretmenler Günü'nü unutulmaz kılmak ve öğretmenlerinize teşekkürlerinizi iletmek için en güzel mesajları seçebilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türkiye'de Öğretmenler Günü, 24 Kasım 1981'den itibaren resmi olarak kutlanmaktadır. Bu tarihin seçilmesinin nedeni, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de "Başöğretmen" unvanını almasıdır. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sonra eğitim sistemini modernleştirmek ve öğretmenleri toplumun öncüleri hâline getirmek amacıyla büyük reformlar yapmıştır.

Örnek Mesajlar

  1. "Öğretmenim, emekleriniz ve sabrınız için size ne kadar teşekkür etsek azdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"
  2. "Hayatımıza kattığınız tüm değerler için minnettarız. İyi ki varsınız, Öğretmenim!"
  3. "Sevgiyle, sabırla ve özveriyle bizleri yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun."
  4. "Siz sadece öğretmen değil, hayatımıza yön veren bir rehbersiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"
  5. "Sabır ve özverinizle bizleri yetiştirdiniz. Size minnettarız, Öğretmenim!"
  6. "Her öğrettiğiniz bilgi, bizler için bir ışık oldu. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!"
  7. "Hayatımıza kattığınız tüm değerler için teşekkürler. İyi ki varsınız!"
  8. "Siz, geleceğimizi şekillendiren en değerli rehbersiniz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun."

Örnek Sözler

  • "Bir ülkenin geleceği, öğretmenlerinin elinde şekillenir."
  • "Öğretmenler, sadece bilgi vermez; hayatın anlamını da öğretir."
  • "İyi bir öğretmen, bir mum gibidir; kendini tüketerek başkalarına ışık verir."
  • "Öğretmen, sadece bir meslek değil, bir hayat feneridir."
  • "Bilgi öğretmek kolaydır; önemli olan yüreğe dokunmaktır. İşte bunu siz başardınız."
  • "Öğretmenler, bir ülkenin en değerli hazinesidir."
  • "Her öğrenciye ışık tutan bir öğretmen, dünyayı aydınlatır."
  • "İyi bir öğretmen, öğrencisinin potansiyelini gören ve onu cesaretlendiren kişidir."

Örnek Şiirler

1. Şiir:
Öğretmenim, bir yıldız gibi
Yolumuzu aydınlatan, sevgiyle dolu
Her sabah bize umut veren
Siz olmasaydınız, biz bu kadar yol alamazdık.

2. Şiir:
Kalbinizde sevgi, ellerinizde sabır
Sözlerinizle öğretir, örnek olur her an
Öğretmenim, iyi ki varsınız
24 Kasım gününüz kutlu olsun her zaman.

3. Şiir:
Bilgiyle donattınız bizi
Hayata hazırladınız adım adım
Saygı ve sevgimizi sunuyoruz size
Öğretmenim, iyi ki varsınız yanımızda.

4. Şiir:
Öğretmenim, emekleriniz büyük
Her gün bize kattığınız bilgi paha biçilemez
Sabrınız ve sevginizle büyüdük
24 Kasım gününüz kutlu olsun her zaman.

5. Şiir:
Kalplerimizde iz bırakan bir rehber
Her sözünüz bizlere yol gösterir
Saygı ve sevgimizi sunuyoruz size
Öğretmenim, 24 Kasım gününüz kutlu olsun.

6. Şiir:
Bilgiyi sevgiyle verdiniz
Hayata hazırladınız adım adım
Siz olmasaydınız bu kadar yol alamazdık
Öğretmenim, iyi ki varsınız!

7. Şiir:
Öğretmenim, her sabah umutla başlattınız
Bize hayallerimizi gösterdiniz
Her adımda yanımızda oldunuz
24 Kasım gününüz kutlu olsun.

8. Şiir:
Bir mum gibi yandınız
Kendi ışığınızı tüketerek bize ışık oldunuz
Sayenizde öğrendik ve büyüdük
Öğretmenim, sizinle gurur duyuyoruz.

"Nasıl ilk 11'de oynar?"
D&R REKLAM
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
G.Saray'da arka adale alarmı!
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Nasıl ilk 11'de oynar?" "Nasıl ilk 11'de oynar?" 08:44
"Şeytanlık yapmasını engelledi" "Şeytanlık yapmasını engelledi" 08:42
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! 01:08
Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! 01:08
F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:08
Daha Eski
Milano derbisinde zafer Milan’ın! Milano derbisinde zafer Milan’ın! 01:08
Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! 01:08
C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! 01:08
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 01:08
Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! 01:08
Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! 01:08