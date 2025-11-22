MasterChef Türkiye eleme adayları belli oldu! Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye yarışması bu hafta da heyecan dolu bir bölümle devam etti. Dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılar yaratıcı tabaklar hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Gecenin sonunda ise dokunulmazlığı kazanan isim açıklandı. Ancak yarışmanın en kritik anı eleme potasının belirlenmesiydi. Yapılan oylama ve şeflerin değerlendirmeleri sonucunda eleme adayı olan yarışmacılar izleyicileri şaşırttı. Bu gelişme sonrası sosyal medya platformlarında "MasterChef eleme potasında kim var?", "Dokunulmazlığı kim aldı?" ve "MasterChef'te bu hafta kim elenecek?" soruları trend oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için yoğun bir mücadele verirken, gecenin kazananı belli oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece yarışmacılar final haftasına bir adım daha yaklaşma şansı elde etti.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Sezer oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyunundan sonra yapılan bireysel değerlendirme ve oylama ile eleme potasına gidecek yarışmacılar da netleşti. MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde eleme adayları Çağatay ve Barış oldu. Bu iki yarışmacı hafta sonunda yapılacak eleme oyununda yarışmaya devam edebilmek için son kez mücadele edecek.

MASTERCHEF TAKIMLAR

KIRMIZI TAKIM:

Ayla (Kaptan)

Gizem

Özkan

Sümeyye

Mert

Murat Can

MAVİ TAKIM:

Sezer (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Hakan

Barış

Eylül