CUMA MESAJLARI 2025: Dualı, ayetli, hadisli, kısa, en güzel cuma mesajları!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

21 Kasım 2025 için özel olarak hazırlanan Cuma mesajları listesinde, yazılı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı mesajlar bir arada bulunuyor. Bu mesajlar, WhatsApp, Instagram veya Facebook üzerinden kolayca paylaşılabilir. Sevdiklerinize göndereceğiniz her mesaj, hem iyi dileklerinizi iletir hem de manevi bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Cuma gününü daha anlamlı kılmak için en güzel Cuma mesajları, dualı, ayetli, hadisli ve kısa ya da uzun formatlarıyla özenle hazırlandı. 21 Kasım 2025 Cuma mesajlarıyla sevdiklerinize hem hayırlı Cumalar dileyebilir hem de günün bereketini paylaşabilirsiniz.

KISA CUMA MESAJLARI

Hayırlı Cumalar! Allah dualarınızı kabul etsin.

Bu mübarek Cuma günü huzur ve bereket sizinle olsun.

Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Cuma gününüz hayır ve güzelliklerle dolsun.

UZUN CUMA MESAJLARI

Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günde Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir gün geçirmenizi dilerim.

Rabbim bu Cuma günü yaptığınız duaları kabul etsin, kalbinizden geçen tüm hayırlı dilekleri gerçekleştirsin. Hayırlı ve bereketli Cumalar!

Bu mübarek Cuma gününde Allah'ın rahmeti, bereketi ve sevgisi üzerinize olsun. Sevdiklerinize huzur ve mutluluk dolu günler dilerim.

Cumanız mübarek olsun! Rabbim dualarınızı kabul etsin, gönlünüzü ferah ve kalbinizi huzurla doldursun.

Hayırlı Cumalar! Allah'ın rahmeti ve sevgisiyle dolu, dualarınızın kabul olduğu bir gün geçirmenizi dilerim.

ANLAMLI VE DUALI MESAJLAR

"Allah, kalplerimizi imanla doldursun ve dualarımızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!"

"Bu mübarek Cuma gününde Rabbimden sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Dualarınız kabul olsun."

"Allah, bu Cuma günü yaptığınız ibadetleri kabul etsin, üzerinize rahmet ve bereketini ihsan etsin."

"Kalbinizden geçen tüm güzel dileklerin gerçekleşmesini Allah'tan niyaz eder, hayırlı Cumalar dilerim."

"Cuma gününüz bereketli, dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun."

DUALI VE MANEVİYATI YÜKSEK MESAJLAR

Rabbim bu mübarek Cuma gününde sizi ve sevdiklerinizi korusun, dualarınızı kabul etsin ve üzerinize rahmetini ihsan etsin.

Allah, imanınızı güçlendirsin, kalbinizi huzurla doldursun ve Cuma gününüzü bereketli kılsın.

Bu Cuma gününde yaptığınız her dua kabul olsun, gönlünüz huzur ve sevgi ile dolsun.

Rabbim, sizi hayırlı işlerle, güzel günlerle ve sevdiklerinizle birlikte mutlu etsin. Hayırlı Cumalar!

Cumanız mübarek olsun! Allah dualarınızı kabul etsin, kalbinize huzur ve güven versin.

HİÇ DUYULMAMIŞ CUMA MESAJLARI

Bu Cuma, gönlünüzdeki güzellikler çoğalsın, kalbiniz sevgiyle parlasın.

Hayırlı Cumalar! Bugün yaptığınız dualar, yarının mutluluk kapılarını açsın.

Rabbim, bu özel günde sizi ışığıyla sarsın, kalbinizi imanla doldursun.

Bu Cuma, hayatınıza bereket ve huzur getirsin, dualarınız gökyüzüne ulaşıp kabul olsun.

Gönlünüzün ve evinizin kapısı bugün Allah'ın rahmetiyle açılsın. Hayırlı Cumalar!