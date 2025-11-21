15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih!

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. Sözlü sınavların tamamlanmasıyla beraber gözler MEB'in açıklayacağı nihai sonuçlara çevrildi. Adaylar, sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi platformu üzerinden duyurulacağını biliyor ancak kesin tarih konusunda araştırmalar sürüyor. "15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen atamaları, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.