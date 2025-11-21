CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih!

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih!

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ederken, adayların en çok araştırdığı konu sonuçların açıklanacağı tarih oldu. Sözlü sınavlara katılan öğretmen adayları, “15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 13:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih!

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. Sözlü sınavların tamamlanmasıyla beraber gözler MEB'in açıklayacağı nihai sonuçlara çevrildi. Adaylar, sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi platformu üzerinden duyurulacağını biliyor ancak kesin tarih konusunda araştırmalar sürüyor. "15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen atamaları, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

15 bin öğretmen için tercih süreci başladı! Devamını Oku BUNU DA OKU

AHaber CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Transferde Neves kapışması!
DİĞER
Beşiktaş’ta 4 transfer 4 veda! Kartal’ın transfer planı belli oldu
Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!
Napoli başkanına Osimhen şoku!
Robinho'nun oğlu G.Saray'a doğru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'u düşündüren gerçek! 22 günde... Buruk'u düşündüren gerçek! 22 günde... 12:33
Manisa FK - Adana Demirspor maçı bilgileri! Manisa FK - Adana Demirspor maçı bilgileri! 12:04
Buruk'tan o isme uyarı! Fenerbahçe... Buruk'tan o isme uyarı! Fenerbahçe... 11:31
Napoli başkanına Osimhen şoku! Napoli başkanına Osimhen şoku! 11:15
Barış'tan kötü haber! G.Birliği... Barış'tan kötü haber! G.Birliği... 10:42
TFF açıkladı! Süper Kupa... TFF açıkladı! Süper Kupa... 10:27
Daha Eski
F.Bahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! F.Bahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! 10:02
Transferde Neves kapışması! Transferde Neves kapışması! 09:43
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz! Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz! 09:16
G.Saray'da Barış ile Osimhen arasında kritik görüşme! G.Saray'da Barış ile Osimhen arasında kritik görüşme! 09:04
İngilizler Sara için devrede! İngilizler Sara için devrede! 08:57
Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! 00:42