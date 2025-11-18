CANLI SKOR ANA SAYFA
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen için tercih sürecini başlattı. 1 Eylül’de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlar 5 Eylül’de sona ermiş ve 3 Ekim’e kadar yapılan başvurular, sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilmişti. Peki, sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak ve sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Kaç kurum tercih edilebilir, göreve başlama tarihi ne zaman?

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 07:10
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih sürecini başlattı. 15 bin öğretmen için açılan bu süreç, sözlü sınav sonuçlarının kesinleşmesinin ardından adayların kullanımına sunuldu. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik olarak tercih edebilecek. MEB yetkilileri, bu atamayla KPSS ve sözlü sınav yoluyla öğretmen alımının son kez gerçekleştirileceğini duyurdu. Bundan sonra sözleşmeli öğretmen alımları, Milli Eğitim Akademisi üzerinden yapılacak. Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili açıklama yaptı mı, öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Tercihler, 21 Kasım 2025 saat 16.00'da sona erecek ve 24 Kasım 2025 tarihinde atama sonuçları açıklanacak.

👉 Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

sözleşmeli öğretmen atamaları

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu tarihte ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMLARI NEREDEN YAPILACAK?

MEB yetkilileri, bu atamayla KPSS ve sözlü sınav yoluyla öğretmen alımının son kez gerçekleştirileceğini duyurdu. Bundan sonra sözleşmeli öğretmen alımları, Milli Eğitim Akademisi üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya paylaşımında, "15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA
