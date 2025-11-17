16 Kasım 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Takımlar ve kaptanlar açıklandı!

MasterChef Türkiye'de 16 Kasım 2025 bölümünde izleyiciler büyük bir kaptanlık oyunuyla karşılaştı. Final aşamasına yaklaşan 12 güçlü yarışmacı, en iyi pideyi yapma görevinde hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmelerine göre Sezer Dirican, hazırladığı pideyle birinciliği alarak mavi takım kaptanı oldu. Ardından Sezer, stratejik bir tercih yaparak kırmızı takım kaptanı olarak Ayla'yı seçti. Bu gelişmeler, MasterChef'te stratejilerin ve takım dengelerinin mahiyetini bir kez daha ortaya koydu. Yeni haftada takımların performansı ve kaptan avantajının etkisi merak konusu oluyor. Peki, dün kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanı kimler oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu haftanın kaptanları Ayla ve Sezer oldu. Sezer mavi takım, Ayla kırmızı takım kaptanı oldu.

