CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ 500 BIN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI! TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ 500 BIN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI! TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurulan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme fırsatlarıyla ev sahibi olma şansı sunuyor. Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin yeni konut inşa edilecek. Peki, TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 09:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ 500 BIN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI! TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak hazırlanan en kapsamlı konut projesi olma özelliğini taşıyor. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla duyurulan proje, 81 ilde toplam 500 bin yeni konut inşasını kapsıyor. Projenin hedefi, vatandaşların uygun taksitlerle ev sahibi olmasını sağlamak. Başvurular 10 Kasım 2025'te başlayacak ve 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Peki, TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Sosyal Konut başvuru ekranı açıldı mı, kimler başvurabilir?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut kampanyası, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başvuruya açılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kampanyanın ilk 5 gününde TCKN'nin son rakamına göre başvurular alınacak. Başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da '4', 13 Kasım'da '6', 14 Kasım'da '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 18 Aralık'a kadar e-Devlet başvuruları tüm vatandaşlara açılacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, dar gelir grubuna uygun, güvenli ve modern yaşam alanları inşa edilerek vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi hedefleniyor.

TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek. Konutların teslimine ise Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor.

TOKİ 500 BIN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI!

İSTANBUL'A ÖZEL KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100.000 konuta ek olarak, 15.000 kiralık sosyal konut yapılacak. Bu evler piyasa rayicinin altında kira bedelleriyle vatandaşlara tahsis edilecek. Kiralama süresi 3 yıl olacak ve TOKİ tarafından yönetimi, bakımı ve denetimi yapılacak.

TOKİ 500 BIN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI!

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

AHaber CANLI YAYIN

Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin hocası Tedesco'ya kritik uyarı: "Bakalım aynı tuzağa düşecek mi?"
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum" Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum" 08:48
Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri! Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri! 08:41
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin 01:26
Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! 01:26
Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... 01:26
F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! 01:26
Daha Eski
Tedesco: Kusursuz değil ama... Tedesco: Kusursuz değil ama... 01:26
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:26
Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! 01:26
Osimhen: Olan oldu artık Osimhen: Olan oldu artık 01:26
G.Saray'ın mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de sevinç! G.Saray'ın mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de sevinç! 01:26
Selçuk İnan: Gurur duyuyorum onlarla! Selçuk İnan: Gurur duyuyorum onlarla! 01:26