TOKİ 500 BIN SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI! TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak hazırlanan en kapsamlı konut projesi olma özelliğini taşıyor. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla duyurulan proje, 81 ilde toplam 500 bin yeni konut inşasını kapsıyor. Projenin hedefi, vatandaşların uygun taksitlerle ev sahibi olmasını sağlamak. Başvurular 10 Kasım 2025'te başlayacak ve 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Peki, TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Sosyal Konut başvuru ekranı açıldı mı, kimler başvurabilir?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut kampanyası, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başvuruya açılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kampanyanın ilk 5 gününde TCKN'nin son rakamına göre başvurular alınacak. Başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da '4', 13 Kasım'da '6', 14 Kasım'da '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 18 Aralık'a kadar e-Devlet başvuruları tüm vatandaşlara açılacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, dar gelir grubuna uygun, güvenli ve modern yaşam alanları inşa edilerek vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi hedefleniyor.

TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek. Konutların teslimine ise Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor.

İSTANBUL'A ÖZEL KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100.000 konuta ek olarak, 15.000 kiralık sosyal konut yapılacak. Bu evler piyasa rayicinin altında kira bedelleriyle vatandaşlara tahsis edilecek. Kiralama süresi 3 yıl olacak ve TOKİ tarafından yönetimi, bakımı ve denetimi yapılacak.

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.