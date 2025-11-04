Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ATV ekranlarının popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 akşamı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Büyük ödül olan 1 milyon TL'lik soruda, yarışmacıya futbol tarihine dair zorlu bir soru yöneltildi. Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 30 Ekim 2025 akşamı, "Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" sorusu 1 milyon TL değerindeydi. Peki, Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN KURUCU ÜYESİ VE İLK BAŞKANI KİMDİR?

A) Zeki Rıza Sporel

B) Faruk Ilgaz

C) Ziya Songülen

D) Şükrü Saracoğlu

DOĞRU CEVAP: C şıkkı Ziya SONGÜLEN'dir.

ZİYA SONGÜLEN KİMDİR?

Ziya Songülen (1886 – 1936), Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden biri ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ile ilk başkanıdır.

Kadıköy doğumlu olan Songülen, Osmanlı döneminde eğitimini Saint Joseph Fransız Lisesi'nde tamamlamıştır. Futbola olan ilgisi, Kadıköy çevresinde oynanan ilk futbol organizasyonları sayesinde başlamıştır.

1907 yılında arkadaşları Ayetullah Bey ve Necip Okaner ile birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kuran Ziya Songülen, kulübün ilk başkanlık görevini üstlenmiştir.

Aynı zamanda Fenerbahçe'nin ilk futbolcularından biri olan Songülen, takımın hem sahadaki kaptanı hem de idari lideri olarak görev yapmıştır.

Fenerbahçe'nin kurulduğu dönemde futbol, Osmanlı topraklarında yeni yayılmaya başlayan bir spordu. Ziya Songülen, futbolun Türkiye'de gelişmesine büyük katkılar sağlamış, Fenerbahçe'nin ilk yönetim modelini oluşturmuş ve kulübün temel ilkelerini belirlemiştir. 1936 yılında hayatını kaybeden Ziya Songülen, bugün Türk sporunun öncülerinden biri olarak anılmaktadır.

