ANKARA HAVA DURUMU: 5 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ankara'da hava nasıl? 5 günlük hava durumu tahmininde neler var? Ankara'da 5 Kasım hava durumu vatandaşların gündeminde. "Ankara'da bugün hava nasıl olacak, hafta boyunca yağış bekleniyor mu?" sorularının yanıtı geldi. Meteoroloji verilerine göre kentte bugün parçalı bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Gün içerisinde sıcaklık en düşük 5, en yüksek 21 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde güneşli hava etkisini artırırken, akşam saatlerinden itibaren hissedilir bir serinlik yaşanacak. Peki, 5 Kasım Çarşamba günü Ankara'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık 21°C. Nem oranı en düşük %42, en yüksek %86. Rüzgar batı yönünden saatte ortalama 6 km hızla esecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

06 Kasım Perşembe:

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 19°C. Nem oranı %45 ile %89 arasında değişecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 km hızla esecek.

07 Kasım Cuma:

Sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 21°C. Nem oranı %42 ile %93 arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 km hızla esecek.

08 Kasım Cumartesi:

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 19°C. Nem oranı %53 ile %86 aralığında. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 5 km hızla esecek.

09 Kasım Pazar:

Az bulutlu hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 20°C. Nem oranı %41 ile %81 arasında değişecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte ortalama 4 km hızla esecek.