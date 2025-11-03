CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 3 Kasım Pazartesi az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli deprem verileri!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı anlık deprem verileri, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor. 3 Kasım Pazartesi gece saatlerinden sabahın erken vaktine kadar ülkenin farklı noktalarında hafif şiddetli sarsıntılar hissedildi. Bu nedenle pek çok kişi, “Az önce deprem mi oldu?” ve “Deprem nerede oldu?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yaşanan hareketlilik sonrasında gözler yeniden AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine çevrildi. İşte, 3 Kasım Pazartesi son dakika deprem verileri...

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 07:56
SON DAKİKA DEPREM | Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye'de, yer hareketliliği her gün gündemdeki yerini koruyor. Kimi zaman 4'ün üzerindeki titreşimler de ülke genelinde hissediliyor. Farklı kentlerde de fay hatlarının hareketliliği nedeniyle gün boyunca küçük çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. 3 Kasım Pazartesi günü, gece yarısından sabah saatlerine kadar Türkiye genelinde 50'yi aşkın düşük şiddetli deprem kaydedildi. Vatandaşlar ise "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan son depremler...

3 KASIM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

3 Kasım Pazartesi günü Türkiye'nin bazı bölgelerinde deprem meydana geldi. Balıkesir'de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede birden fazla artçı deprem meydana gelirken, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından incelenmeye devam ediliyor. İşte, 3 Kasım Pazartesi günü meydana gelen son dakika depremler...

AFAD SON DEPREMLER

AFAD deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli deprem

