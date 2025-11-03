2025-2026 okul ara tatili ne zaman? 1 haftalık Kasım tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre, Kasım 2025'te yapılacak ara tatil öğrenciler, öğretmenler ve veliler için kısa bir nefes alma dönemi olarak değerlendiriliyor. Bu tatil süreci, öğrencilerin yoğun ders programına ara verip dinlenmelerine, böylece ders motivasyonlarını tazelemelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Peki, Kasım ayında yapılacak bu ara tatil hangi tarihler arasında olacak ve toplam kaç gün sürecek? Ayrıntılar haberimizin devamında…

BİRİNCİ DÖNEM KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılı MEB takvimine göre birinci dönem Kasım ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü de eğitim öğretim dönemi sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.