Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim? Cihan Aydın kimdir? Hakem Cihan Aydın kaç yaşında, nereli?

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın, futbolseverler ve taraftarlar tarafından büyük bir merak konusu haline geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki derbi maçların hakemlerini açıkladığında, birçok kişi özellikle bu kritik müsabakayı yönetecek hakem hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray – Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir? Hakem Cihan Aydın nereli, kaç yaşında ve hangi maçlarda görev aldı? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik Süper Lig karşılaşmasının hakemi Cihan Aydın olarak açıklandı.

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Türkiye'nin önde gelen genç futbol hakemlerinden biridir. Futbol hakemliği kariyerine 2009 yılında başlayan Aydın, yıllar içinde gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekmiş ve profesyonel liglerde görev yapmaya hak kazanmıştır. Süper Lig'deki ilk maçını 2022 yılında yöneterek Türk futbolundaki yerini sağlamlaştıran Cihan Aydın, disiplinli ve tarafsız yönetimiyle tanınmaktadır.

Bursa doğumlu olan Aydın, özellikle üst düzey maçlarda gösterdiği soğukkanlılık ve oyun kontrolü ile hem oyuncuların hem de taraftarların takdirini kazanmıştır. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında olan hakem, kısa sürede Süper Lig'in önemli isimlerinden biri haline gelmiştir ve kariyerine başarılı bir şekilde devam etmektedir.