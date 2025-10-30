CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Küçükçekmece elektrik kesintisi: 30 Ekim 2025 | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelecek?

Küçükçekmece elektrik kesintisi: 30 Ekim 2025 | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelecek?

Küçükçekmece'de 30 Ekim Perşembe günü çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruda, elektriğin kesileceği mahalle, sokaklar ve elektrik verilecek saatler konusunda vatandaşlara bilgi verildi. 31 Ekim'de de birçok sokakta devam edecek kesintiler sebebiyle mağduriyeti en aza indirmek için ara ara elektrik verileceği belirtilirken 'Küçükçekmece hangi mahallelerde kesinti olacak? Elektrik ne zaman gelecek?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 09:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Küçükçekmece elektrik kesintisi: 30 Ekim 2025 | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelecek?

Küçükçekmece'de 30 Ekim 2025 PErşembe günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ'ın açıkladığı bilgiye göre, kesintiler 31 Ekim'de de devam edecek. Hangi mahallelerin etkilendiğini ve elektriğin ne zaman geleceğini sizler için derledik. İşte Küçükçekmece'de yaşanacak elektrik kesintilerine ilişkin merak edilenler...

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ: 30 EKİM 2025

2025-10-30 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 615., BARBAROS, CEMALBEY, HÜRRİYET, MEVLANA, PAKTEN, SÜTÇÜDEDE, TAŞDELEN, TURGUT REİS, ZAFER, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece elektrik kesintisi 30 Ekim

2025-10-30 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 701., 702., ERİK, FISTIK, KARADUT, KASIMPATI, KAZIM KARABEKİR, KÖKNAR, LEYLEK, SARDUNYA, ZERDALİ, ÜZÜM, İĞDE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 701., 702., ERİK, FISTIK, KARADUT, KASIMPATI, KAZIM KARABEKİR, KÖKNAR, LEYLEK, SARDUNYA, ZERDALİ, ÜZÜM, İĞDE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah YAN YOL sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KAMELYA sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4., KAMELYA sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik ne zaman gelecek? | TIKLA ÖĞREN

G.Saray'da Icardi için kritik hamle!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Bahis skandalında ikinci dalga yolda! Gelecek hafta yeni isimler sevk edilecek...
Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i kabul edecek
Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun için flaş talep!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Szymanski krizi büyüyor! F.Bahçe'de Szymanski krizi büyüyor! 08:45
Hakan coştu Inter kazandı! Hakan coştu Inter kazandı! 00:58
Osimhen için bomba iddia! Barcelona... Osimhen için bomba iddia! Barcelona... 00:58
Real Betis'ten Amrabat atağı! Real Betis'ten Amrabat atağı! 00:58
Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! 00:57
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 00:57
Daha Eski
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! 00:58
Alanyaspor Bursa'da turladı! Alanyaspor Bursa'da turladı! 00:58
Antalya'da turlayan ev sahibi! Antalya'da turlayan ev sahibi! 00:58
Manisa'da turlayan Muğla! Manisa'da turlayan Muğla! 00:58
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 00:58
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! 00:58