Küçükçekmece elektrik kesintisi: 30 Ekim 2025 | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Küçükçekmece'de 30 Ekim 2025 PErşembe günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ'ın açıkladığı bilgiye göre, kesintiler 31 Ekim'de de devam edecek. Hangi mahallelerin etkilendiğini ve elektriğin ne zaman geleceğini sizler için derledik. İşte Küçükçekmece'de yaşanacak elektrik kesintilerine ilişkin merak edilenler...

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ: 30 EKİM 2025

2025-10-30 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 615., BARBAROS, CEMALBEY, HÜRRİYET, MEVLANA, PAKTEN, SÜTÇÜDEDE, TAŞDELEN, TURGUT REİS, ZAFER, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 701., 702., ERİK, FISTIK, KARADUT, KASIMPATI, KAZIM KARABEKİR, KÖKNAR, LEYLEK, SARDUNYA, ZERDALİ, ÜZÜM, İĞDE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 701., 702., ERİK, FISTIK, KARADUT, KASIMPATI, KAZIM KARABEKİR, KÖKNAR, LEYLEK, SARDUNYA, ZERDALİ, ÜZÜM, İĞDE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah YAN YOL sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KAMELYA sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 10:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4., KAMELYA sk bölgelerinde 30/10/2025 10:00:00 - 30/10/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik ne zaman gelecek? | TIKLA ÖĞREN