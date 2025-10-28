Son dakika: Az önce deprem mi oldu? 28 Ekim Balıkesir'de az önce deprem kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 28 Ekim Salı günü saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege bölgelerinde hissedildi ve İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde de paniğe neden oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Sındırgı, derinliği ise 5,99 kilometre olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu tür depremlerin ardından artçı sarsıntıların normal olduğunu ve vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? 28 Ekim Balıkesir'de az önce deprem kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizde...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

28 EKİM BALIKESİR'DE AZ ÖNCE DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4,2 büyüklüğünde ve saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin 7 ve 6,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.👉AFAD saat 10.10'da bölgede 4,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. pic.twitter.com/OV7mRt4qPB — A Haber (@ahaber) October 28, 2025

Vali Ustaoğlu: Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var, bunlardan 4'ü taburcu edildi

Balıkesir Valisi Ustaoğlu de depremin ardından incelemelerde bulunmak için Sındırgı'ya geldi. Yoğun sağanak altında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ustaoğlu, depremin olduğu andan itibaren başta AFAD ve ilgili kurumlar olmak üzere saha çalışmalarına başlandığını anlatarak, "Sındırgı'mızın 75 kırsal mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlıklarımızla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu an o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Sındırgı merkezde daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı üç binamız yıkıldı." diye konuştu.