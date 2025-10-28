CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika: Az önce deprem mi oldu? 28 Ekim Balıkesir'de az önce deprem kaç şiddetinde oldu?

Son dakika: Az önce deprem mi oldu? 28 Ekim Balıkesir'de az önce deprem kaç şiddetinde oldu?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 28 Ekim Salı günü saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 5,99 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya’da da hissedilen sarsıntılar, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Yetkililer, artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 11:15 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 11:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika: Az önce deprem mi oldu? 28 Ekim Balıkesir'de az önce deprem kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 28 Ekim Salı günü saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege bölgelerinde hissedildi ve İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde de paniğe neden oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Sındırgı, derinliği ise 5,99 kilometre olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu tür depremlerin ardından artçı sarsıntıların normal olduğunu ve vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? 28 Ekim Balıkesir'de az önce deprem kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizde...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

28 EKİM BALIKESİR'DE AZ ÖNCE DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 08.44'te 4,2 büyüklüğünde ve saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin 7 ve 6,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Ustaoğlu: Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var, bunlardan 4'ü taburcu edildi

Balıkesir Valisi Ustaoğlu de depremin ardından incelemelerde bulunmak için Sındırgı'ya geldi. Yoğun sağanak altında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ustaoğlu, depremin olduğu andan itibaren başta AFAD ve ilgili kurumlar olmak üzere saha çalışmalarına başlandığını anlatarak, "Sındırgı'mızın 75 kırsal mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlıklarımızla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu an o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Sındırgı merkezde daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı üç binamız yıkıldı." diye konuştu.

AHaber CANLI YAYIN

"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı"
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Premier Lig devlerinin scoutları Galatasaray’ın yıldızları için geldi! İşte rapor edilen futbolcular...
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Sındırgı 4.8 ile sallandı
Andre Onana'dan flaş sözler!
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların hakemleri! İşte Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların hakemleri! 10:47
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? 10:42
Bahis skandalının perde arkası ortaya çıktı! Her şey o maçla başladı Bahis skandalının perde arkası ortaya çıktı! Her şey o maçla başladı 09:49
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler 09:56
ZTK heyecanı: Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor maçı detayları! ZTK heyecanı: Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor maçı detayları! 10:02
Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı detayları! Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı detayları! 10:17
Daha Eski
Kepez Spor-Sivasspor maçı detayları! Kepez Spor-Sivasspor maçı detayları! 08:35
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" "Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" 08:42
Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman? Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman? 08:45
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." 09:14
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! 09:18
Fatsa Belediyespor – Van Spor FK maçı canlı izle bilgileri! Fatsa Belediyespor – Van Spor FK maçı canlı izle bilgileri! 09:20