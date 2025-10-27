Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ekim Pazartesi ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Hafta içi sabahlarının en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicisiyle buluşuyor. Türkiye’nin konuştuğu olaylar, kayıplar, dolandırıcılık dosyaları ve sıcak gelişmeler yine Müge Anlı’nın sunumuyla ekrana geliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert’i canlı izlemek isteyenler, ATV canlı yayın sayfası üzerinden programı anlık olarak takip edebilir. Yayın her zamanki gibi 10.00’da ATV’de başlıyor. Gelişmeleri kaçırmamak için “Müge Anlı canlı izle” aramasıyla ATV’nin resmi sitesine ulaşabilir veya ATV uygulamasından canlı yayını açabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 08:45
Sabah kuşağının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Müge Anlı'nın deneyimli sunumu ve ekibinin titiz çalışmalarıyla gündeme damga vuran programda, gerçek olaylar tüm yönleriyle ele alınıyor. Bugünkü canlı yayında, geçtiğimiz hafta üzerinde durulan kayıp çocuk vakasıyla ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Ayrıca programın araştırma ekibi, gelen yeni ihbarları değerlendirerek olayın seyrini tamamen değiştirebilecek detayları ortaya çıkardı. Peki, Müge Anlı nasıl izlenir? ATV 27 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı izleme linki var mı? İşte, ATV canlı yayın bilgileri...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 Sümeyra Öztürk evine geri dönmeye karar verdi. ''Gerçeği gördüm, aileme geri döneceğim''

Müge Anlı'da bir üfürükçünün daha ipliği pazara çıktı. Yayın sonrası ortadan kaybolan Diyap Diyapoğlu ile ilgili genç kız gerçeği gördü. Sümeyra Öztürk ''''Gerçeği gördüm, aileme geri döneceğim'' dedi.

👉 Sefa Soyalp'in yanındaki kişi kim?

Murat Soyalp fotoğrafı kendi mailinde bulduğunu söyledi. Sefa'nın fotoğrafı yıllar önce whatsapp'a durum olarak attığı öğrenildi. En yakın arkadaşı Siraç ve Ali'de fotoğraftaki kişiyi tanımadığını ifade etti.

👉 Hayatta olmadığı düşünülen gencin amcası konuştu. ''Sefa'nın arkadaşı bana farklı konuşmuştu''

Sefa Soyalp'le kaybolanmadan önce aynı işte çalışıp ev arkadaşlığı yapan Sirujittin Akborov bir takım iddialara yer vermişti. Adem Soyalp yeğeninin sırra kadem bastığı dönemde Siraç Akborov'un olayları daha farklı yansıttığını öne sürdü.

👉 Yüzde 74 zihinsel engelli kardeşinin alıkonduğunu söylüyor. ''54 yaşındaki kadın, 30 yaşındaki kardeşimi zorla yanında tutuyor''

30 yaşındaki Alican Arslan'ın alıkonduğunu söyleyen ablası Dilek Hanım canlı yayında. Kardeşinin yüzde 74 zihinsel engelli olduğunu ve 54 yaşındaki bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Müge Anlı canlı izle

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV CANLI YAYIN

