ALES ne zaman 2026? 2026 ALES/1 sınav tarihi, başlama saati | Kaç soru, kaç dakika?

Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırmak veya akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar için ALES/1 süreci işlemeye devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda, yılın ilk ALES oturumu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini alarak sınava girecekleri merkezleri ve salon bilgilerini öğrenmeye başladı. Sınav gününde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına 15 dakika kuralı ve kimlik zorunluluğu gibi detaylar hatırlatılırken, adaylar 'ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? Salona son giriş saati kaç? ALES kaç soru, kaç dakika sürecek?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar!

2026 ALES-1 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılının ilk oturumu olan ALES/1, ÖSYM takvimine göre 10 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 yılının ilk oturumu olan ALES/1, merkezi bir sistemle tüm Türkiye'de aynı anda başlayacaktır. ÖSYM'nin belirlediği resmi saate göre sınav saat 10:15 itibarıyla başlayacak ve adaylar bu andan itibaren kitapçıklarını açarak soruları yanıtlamaya geçecektir.

ALES SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Sınav güvenliği ve uygulama düzeni açısından uygulanan "15 dakika kuralı" bu sınavda da geçerliliğini korumaktadır. Sınav saat 10:15'te başlayacağı için adayların sınav binalarına giriş yapabileceği en son vakit saat 10:00 olarak belirlenmiştir. Bu saatten sonra sınav binasına gelen adaylar, her ne sebeple olursa olsun içeriye kabul edilmeyecektir.

ALES KAÇ SORU?

Akademik yetkinlikleri ölçmeyi amaçlayan sınavda adaylara iki farklı alandan sorular yöneltilmektedir. Sınavın tamamında adayların yanıtlaması gereken toplam 100 soru bulunmaktadır. Bu soruların 50 tanesi sayısal yeteneği, kalan 50 tanesi ise sözel yeteneği ölçen testlerden oluşmaktadır.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Adayların 100 soruluk testi tamamlamaları için kendilerine tanınan toplam süre 150 dakikadır. Saat 10:15'te başlayan sınav maratonu, herhangi bir ek süre durumu olmadığı müddetçe saat 12:45'te sona erecektir. Adayların bu 2,5 saatlik süreyi sayısal ve sözel bölümler arasında stratejik olarak paylaştırmaları beklenmektedir.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın tamamlanmasının ardından başlayacak olan değerlendirme süreci yaklaşık üç hafta sürecektir. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 10 Mayıs'ta yapılan ALES/1 sınavının sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar puanlarını T.C. kimlik numaraları ile sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecektir.

2026 ALES-2 NE ZAMAN?

Yılın ilk sınavına katılamayan veya puanını yükseltmek isteyen adaylar için ikinci oturumun tarihi de önceden ilan edilmiştir. 2026 yılının ikinci ALES oturumu olan ALES/2, ÖSYM sınav takvimine göre 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.