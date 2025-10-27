CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da 27 Ekim gününün puan tablosu merak konusu oldu. Haftanın yeni gününde gelinler en yüksek puanı alarak hem gün birincisi hem de çeyrek altının sahibi olabilmek için kıyasıya yarıştı. Peki, 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin haftalık yarışta avantaj sağladı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar yarışmanın kaderini değiştirdi. İşte 27 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisiyle ilgili son gelişmeler!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 15:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da 27 Ekim günü yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Günün menüsünü en başarılı şekilde hazırlayan gelin, hem gün birincisi hem de çeyrek altının sahibi oldu. Peki, 27 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ne oldu, kim birinci seçildi? Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün kazananı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar arasındaki dengeler değişirken, çeyrek altını kazanan isim büyük sevinç yaşadı. Peki, 27 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün kazananı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar arasındaki dengeler değişirken, çeyrek altını kazanan isim büyük sevinç yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 EKİM

Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün kazananı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar arasındaki dengeler değişirken, çeyrek altını kazanan isim büyük sevinç yaşadı.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

Gelinim Mutfakta Hanife kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

ATV CANLI YAYIN

Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde...
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama!
DİĞER
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması!
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı! Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı! 15:10
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! 15:06
Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! 14:31
Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 14:43
Nafia Kuş Aydın Dünya Şampiyonu oldu! Nafia Kuş Aydın Dünya Şampiyonu oldu! 14:51
Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi 14:57
Daha Eski
Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA ve UEFA'ya tepki! Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA ve UEFA'ya tepki! 11:31
Alonso'dan Arda'ya dikkat çeken sözler! Alonso'dan Arda'ya dikkat çeken sözler! 11:34
Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 12:00
F.Bahçe'de Talisca yolcu! Yeni takımı... F.Bahçe'de Talisca yolcu! Yeni takımı... 12:18
Gaziantep FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı Gaziantep FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:56
Bahis oynayan hakemler ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'na göre... Bahis oynayan hakemler ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'na göre... 13:08